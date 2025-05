Phương Ly sang Đức xem chung kết Champions League

Phương Ly cho biết sẽ có mặt ở khán đài để theo dõi trận chung kết Champions League. Mới đây, cô khoe ảnh chụp cùng Fabrizio Romano tại Đức.

Tối 31/5, trên trang cá nhân, Phương Ly chia sẻ hình ảnh chụp cùng Fabrizio Romano tại Đức. Fabrizio Romano sinh năm 1993, là một nhà báo thể thao người Italy. Anh chuyên đưa tin về chuyển nhượng bóng đá và nổi tiếng với câu cửa miệng "Here we go" khi đưa tin về các giao dịch đã hoàn tất. Anh hiện làm việc cho Sky Sport Italy và từng xuất hiện trong danh sách Forbes 30 năm 2022.

Hình ảnh của Phương Ly và Fabrizio Romano. Ảnh: FBNV.

Trên bài đăng, Phương Ly cũng sử dụng câu cửa miệng của Fabrizio Romano để thay cho chú thích ảnh.

Phương Ly cho biết sẽ có mặt tại khán đài sân vận động Allianz Arena, Munich để theo dõi trận chung kết Champion League.

Phương Ly là fan của bóng đá từ nhiều năm qua. Cô theo dõi nhiều trận đấu quan trọng của cả đội tuyển quốc gia lẫn bóng đá quốc tế.

Phương Ly đang tham gia chương trình Em xinh “say hi” - phiên bản nam của Anh trai “say hi”.

Nữ ca sĩ được cho là đang hẹn hò rapper Andree dù cả hai giữ im lặng về chuyện tình cảm. Cuối năm 2023, cả hai lộ ảnh hôn môi trên bãi biển Phú Quốc. Thời điểm đó, Andree Right Hand được cho là hộ tống Phương Ly tới Phú Quốc biểu diễn, kết hợp nghỉ ngơi. Sau đó, đúng 1/1/2024, Andree đăng ảnh chụp cùng bạn gái tin đồn. Trong hình, hai nghệ sĩ ngồi sát nhau rất thân mật.

Thời điểm đó, Phương Ly cũng khoe một số tin nhắn được gửi từ Andree. Trong tin nhắn, Andree gọi Phương Ly là “ngoại lệ của anh”. Nam rapper dành cho giọng ca sinh năm 1990 nhiều tin nhắn ngọt ngào như “Sau một ngày làm việc mệt mỏi, muốn gặp bạn gái một chút rồi về”, “Yêu bé nhất” hay “Nhớ em quá”. Động thái của cả hai được cho là ngầm xác nhận chuyện tình cảm.

Phương Ly (sinh năm 1990), ban đầu được biết đến với danh xưng "em gái ca sĩ Phương Linh". Sau đó, Phương Ly dần xây dựng chỗ đứng riêng với vai trò ca sĩ thông qua nhiều ca khúc nổi tiếng như Mặt trời của em, Thằng điên, Missing You, Anh là ngoại lệ của em, Little Love (But No Limit)...