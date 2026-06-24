Bịa chuyện cần hối lộ cơ quan thuế để chiếm đoạt tiền của đối tác

Lợi dụng mối quan hệ quen biết trước đó với ông T, Tuyết đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt tiền của đối tác để tiêu xài.

Ngày 24/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, trú phường Phú Xuân, TP Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, trước đó Tuyết nhiều lần nói dối với với ông N.V.T (trú TP Đà Nẵng) về việc sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm và kêu gọi ông T góp vốn đầu với mức lợi nhuận 7-8%/tháng. Tin tưởng những lời giới thiệu này, ông Tây đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để góp vốn đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết.

Không dừng lại ở đó, Tuyết tiếp tục dựng lên câu chuyện các lô hàng mỹ phẩm bị lực lượng quản lý thị trường tại Huế kiểm tra, cơ quan thuế truy thu thuế. Tuyết đề nghị ông T chuyển tiền để hối lộ nhằm lấy hàng về tiếp tục kinh doanh. Vì tin tưởng, ông T đã nhiều lần chuyển cho Tuyết tổng số tiền 700 triệu đồng.

Sau một thời gian, ông T mới phát hiện bị Tuyết lừa nên gửi đơn tố giác đến Công an TP Đà Nẵng.

Tại Cơ quan Công an, Tuyết khai do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông T tiếp tục sử dụng vào mục đích đầu tư tiền ảo và thua... cháy túi.

Hiện Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.