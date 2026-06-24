Khởi tố, bắt tạm giam nguyên kiểm sát viên về tội 'Làm sai lệch hồ sơ vụ án'

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam Lê Thị Hồng Nhung (nguyên kiểm sát viên VKSND Hà Nội) về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Mở rộng điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát hiện có 2 Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự, cùng số, ngày tháng năm ban hành nhưng khác nhau về hành vi đánh bạc, số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng , không được Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Lê Thị Hồng Nhung.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội, đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, dẫn đến quá trình truy tố của VKSND TP Hà Nội và xét xử sơ thẩm của TAND TP Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc của các bị can.

Bị can Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội, đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc chưa được xem xét, xử lý, ngày 26/5/2026, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã chuyển tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền. Ngày 30/5/2026 và ngày 04/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.