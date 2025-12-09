Bí thư xã ở Thanh Hóa làm Chánh Thanh tra tỉnh

Ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du vừa được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Tân Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa Vũ Văn Đạt. Ảnh: Tiền Phong

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Theo đó, ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du, nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch HĐND xã Vân Du (nhiệm kỳ 2021-2026) được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thay ông Trịnh Xuân Thúy được điều động nhận công tác khác.

Theo quyết định, ông Vũ Văn Đạt được giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa với thời hạn 5 năm.

Ông Vũ Văn Đạt sinh năm 1976, quê quán xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình. Trước khi giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, ông Đạt có nhiều năm công tác trong ngành lâm nghiệp rồi được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cũ; Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cũ; Bí thư Huyện ủy Quan Sơn cũ; Bí thư Huyện ủy Thạch Thành cũ.

Sau khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, ông Vũ Văn Đạt giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa.