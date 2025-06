Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Theo thông cáo của Tổng thư ký Quốc hội, chiều 25/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV với ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sóc Trăng.

Ông Lâm Văn Mẫn sinh ngày 10/12/1970, quê quán xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật.

Ông Lâm Văn Mẫn là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Quá trình công tác, ông Mẫn gắn bó và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, từng kinh qua các chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy Sóc Trăng; Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó bí thư và Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

Sau đó, ông Mẫn kinh qua các chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ tháng 7/2021 đến nay, ông Mẫn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Vào cuối tháng 4/2025, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Hội đồng Dân tộc hiện nay có 5 Phó chủ tịch, gồm có các ông, bà: Quàng Văn Hương, Đinh Thị Phương Lan, Trần Thị Hoa Ry, Nguyễn Lâm Thành, Cao Thị Xuân.

