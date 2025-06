Sony lại thắng lớn

Cựu chủ tịch Sony Shuhei Yoshida tin rằng hệ thống chiến đấu là yếu tố thu hút người chơi của Stellar Blade, tuy nhiên cộng đồng game thủ lại có ý kiến khác.

Stellar Blade hiện là tựa game hot nhất trên Steam. Ảnh: Sony Interactive Entertainment.

Stellar Blade, tựa game "gây bão" của nhà phát triển Shift Up, vừa có màn ra mắt đầy ấn tượng trên nền tảng PC, đánh dấu sự vươn mình của studio từ một tên tuổi quen thuộc trong làng game di động trở thành một "ông lớn" trên thị trường PC/Console.

Chỉ trong ba ngày đầu tiên ra mắt trên PC, Stellar Blade đã bán được hơn 1 triệu bản, nâng tổng doanh số toàn cầu của tựa game này lên con số 3 triệu bản trên cả PlayStation 5 và PC. Nhờ đó, Stellar Blade ngay lập tức trở thành tựa game chơi đơn ăn khách nhất của Sony PlayStation trên Steam.

Nhà phân tích Daniel Ahmad nhận định phần lớn thành công của Stellar Blade trên PC có thể đến từ game thủ Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng, phiên bản PC của tựa game này được trang bị tính năng lồng tiếng Trung - một điểm chưa có trên phiên bản PS5 khi ra mắt. Hơn nữa, nhờ chính sách giá theo khu vực, giá game tại Trung Quốc chỉ khoảng 38 USD , thấp hơn đáng kể so với mức 60 USD tại thị trường Mỹ.

Cựu chủ tịch Sony Interactive Entertainment, ông Shuhei Yoshida, nhận định hệ thống chiến đấu chính là yếu tố then chốt giúp Stellar Blade "mê hoặc" người chơi. Theo ông, cơ chế "Soulslike" là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thành công vang dội của tựa game. Soulslike là một thể loại game hành động với độ khó cao, đặc trưng bởi lối chơi chiến đấu đòi hỏi sự chính xác và khả năng tự do khám phá thế giới rộng lớn.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với tờ GameWatch của Nhật Bản, ông Yoshida nhấn mạnh rằng dù các khía cạnh kỹ thuật, đồ họa và thiết kế nhân vật của trò chơi đều xuất sắc, yếu tố chiến đấu mới là điểm tạo nên sức hút mạnh mẽ nhất của game.

Ông Yoshida đã trải nghiệm bản demo của Stellar Blade khi tựa game này còn đang trong giai đoạn phát triển. Chính sự yêu thích đặc biệt đối với hệ thống chiến đấu đã thúc đẩy ông đề nghị Shift Up một thỏa thuận phát hành độc quyền với Sony PlayStation.

Nhân vật Eve trong game được thiết kế với nhiều trang phục bó sát, gợi cảm. Ảnh: Shift Up.

Nhận định này hoàn toàn có cơ sở, khi hệ thống chiến đấu của Stellar Blade khá phong cách và game sở hữu nhiều trận đấu trùm ấn tượng. Tuy nhiên, có vẻ như ông Yoshida đang bỏ qua một "vấn đề hiển nhiên" khác.

Cộng đồng game thủ cho rằng Stellar Blade gây tiếng vang nhờ thiết kế nhân vật chính “Eve” trong những bộ trang phục táo bạo. Nhà phát triển Shift Up cũng không ngần ngại khai thác yếu tố này, và chính sự gợi cảm đã giúp Stellar Blade thu hút lượng lớn sự chú ý. Có ý kiến cho rằng, nếu thiếu đi đặc điểm này, độ phổ biến của tựa game có thể sẽ không đạt được mức như hiện tại.

Chỉ trong 72 giờ sau khi bản demo của Stellar Blade được phát hành, nền tảng mod game Nexus Mods đã nhanh chóng tràn ngập các bản mod "gợi cảm" của Eve. Tính đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 338 bản mod trên trang web, có tới 133 bản được đánh dấu là "dành cho người lớn".

Eve không phải là nhân vật đầu tiên do nhà phát triển Shift Up tạo ra gây chú ý với đông đảo cộng đồng game thủ. Trước đó, tựa game Goddess of Victory: Nikke của hãng cũng nổi bật với các nhân vật nữ có trang phục gợi cảm.