Bí quyết ‘tay áo’ của Hampton giúp Anh đăng quang Euro 2025.

Chloe Kelly - người hùng quen thuộc - ghi bàn quyết định, song công lớn thuộc về thủ môn Hannah Hampton với hai pha cản phá xuất thần. Điểm nhấn của Hampton không chỉ nằm ở những cú bay người cứu thua, mà còn ở chiến thuật độc đáo: “bí mật trên tay áo”.

Trong khi nhiều thủ môn chọn ghi chú chiến thuật trên chai nước - như Jordan Pickford từng làm thành công ở Euro 2024 - Hampton lại tìm cách an toàn hơn. Cô ghi rõ danh sách cầu thủ sút luân lưu của Tây Ban Nha, kèm thông tin hướng sút ưa thích, rồi dán trực tiếp vào cánh tay, tránh nguy cơ bị đối thủ phát hiện.

Trước loạt sút định mệnh, Hampton bình tĩnh đứng cạnh một trợ lý để cắt tay áo và cố định bảng thông tin bằng keo dán. Nhờ sự chuẩn bị tỉ mỉ đó, cô đoán đúng ý đồ, cản phá thành công cú sút của cầu thủ hay nhất trận và chặn đứng cả ngôi sao từng hai lần giành Quả bóng Vàng, Aitana Bonmati.

Chloe Kelly, sau đó, khép lại loạt đấu bằng pha dứt điểm chính xác, giúp Anh thắng 3-1 và bảo vệ ngôi hậu châu Âu. Chiến thắng này không chỉ khẳng định bản lĩnh của “Tam sư” mà còn biến Hannah Hampton thành biểu tượng mới cho sự thông minh và táo bạo trong bóng đá nữ.

Trước đó, trận chung kết Euro 2025 diễn ra kịch tính. Hai đội hoà nhau 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Kết quả này buộc tuyển nữ Anh và Tây Ban Nha phải cần đến loạt sút luân lưu may rủi để phân định thắng thua.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.