Tuyển nữ Anh vô địch Euro 2025

Trên sân St. Jakob-Park (Thuỵ Sĩ), Tây Ban Nha - đương kim vô địch thế giới và Nations League - nhập cuộc đầy hứng khởi. Phút 25, Ona Batlle thực hiện đường tạt bóng hiểm, khiến hàng thủ Anh lúng túng và tạo điều kiện để Mariona Caldentey đánh đầu mở tỷ số.

Đúng lúc Lauren James (Anh) phải rời sân vì chấn thương mắt cá, HLV Sarina Wiegman tung Kelly vào thay, và quyết định này đã xoay chuyển tình thế. Chỉ hơn 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Kelly ghi dấu ấn bằng pha tạt bóng chính xác, giúp Alessia Russo đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Tây Ban Nha vẫn chiếm thế chủ động nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Anh, kể cả trong 30 phút hiệp phụ, khi “Tam sư” phòng thủ kiên cường. Bất phân thắng bại, Anh và Tây Ban Nha phải cần đến loạt sút luân lưu may rủi để phân định thắng thua.

Tuyển nữ Anh khởi đầu không thuận lợi khi cú sút của Beth Mead bị thủ môn Cata Coll (Tây Ban Nha) cản phá, nhưng thủ thành Hannah Hampton (Anh) xuất sắc đánh bại hai cú đá của Caldentey và Aitana Bonmati, đưa Anh trở lại cuộc đua. Dù Coll một lần nữa tỏa sáng khi chặn cú sút của Leah Williamson, Salma Paralluelo lại sút ra ngoài, trao cơ hội định đoạt cho Kelly.

Với cú chạy đà quen thuộc, Kelly dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-1. Khoảnh khắc này gợi nhớ pha lập công của cô trước Đức trong trận chung kết Euro 2022 tại Wembley. “Tôi tự hào về đội bóng này, tự hào khi được khoác áo tuyển Anh. Tôi bình tĩnh và biết mình sẽ ghi bàn”, Kelly hạnh phúc chia sẻ.

Thủ môn Hampton cũng đầy cảm xúc: “Chúng tôi có dòng máu Anh, không bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay chúng tôi đã chứng minh điều đó”.

Trong khi đó, Aitana Bonmatí của Tây Ban Nha cay đắng thừa nhận: “Tôi xin lỗi vì đã sút hỏng. Chúng tôi chơi tốt hơn, nhưng đôi khi bóng đá thật nghiệt ngã”.

Với chiến thắng này, Anh không chỉ giữ vững ngôi hậu châu Âu mà còn khẳng định bản lĩnh thép và tinh thần quật cường dưới thời HLV Sarina Wiegman.

