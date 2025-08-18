Bí quyết tạo nên thành công 'Thanh gươm diệt quỷ'

Doanh thu hơn 82 tỷ đồng sau 2 ngày phát hành ở Việt Nam, "Vô hạn thành" trở thành cột mốc mới cho thương hiệu "Thanh gươm diệt quỷ" của Gotōge Koyoharu.

Phần mới nhất của thương hiệu "Thanh gươm diệt quỷ" gây chấn động phòng vé Nhật Bản, nhanh chóng lọt top 5 phim ăn khách nhất lịch sử nước này.

Ở Việt Nam, phim Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành được công chiếu từ ngày 15/8 và nhanh chóng tạo hiệu ứng tương tự. Theo Box Office Vietnam, tính đến tối 17/8, phim đã mang về hơn 82 tỷ đồng , giúp tác phẩm vượt qua kỷ lục của Conan: Dư ảnh của độc nhãn.

Vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8, truyền thông Nhật Bản liên tục nhắc đến bộ phim như một cơn sốt bùng phát ngoài rạp. Số liệu mới nhất cho thấy, chỉ trong một tháng, doanh thu từ Vô hạn thành đã cán mốc 25,5 tỷ yen, giúp bộ phim leo lên vị trí thứ 4 trong danh sách phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Nhật.

Vô hạn thành là minh chứng sống động cho sức mạnh kể chuyện đậm tính Nhật và cách ngành công nghiệp anime biến một thương hiệu truyện tranh thành cỗ máy doanh thu khổng lồ như phân tích của học giả Susan Napier trong sách Anime from Akira to Howl’s Moving Castle (Tạm dịch: Anime từ Akira đến Lâu đài biết bay của Howl).

Công thức giúp anime thành công

Anime Nhật Bản không chỉ thành công nhờ hình ảnh mãn nhãn hay nội dung hấp dẫn, bộ phim còn có cách kể chuyện độc đáo, khác hẳn hoạt hình phương Tây. Theo học giả Susan Napier, anime không thỏa hiệp để chiều chuộng khán giả đại chúng mà chọn cách kể chuyện giàu cảm xúc, nặng tính triết lý để phản ánh văn hóa Nhật Bản.

“Điểm khác biệt giữa anime Nhật Bản và các bộ hoạt hình Mỹ là sự không khoan nhượng. Các tác giả anime không tập trung vào việc làm cho bộ phim dễ tiếp nhận”, bà phân tích.

Thay vì làm mọi thứ dễ dãi và an toàn, anime thường khai thác cảm xúc mạnh mẽ của người xem và truyền tải nhiều tầng nghĩa. Ví dụ, những câu chuyện trong Akira, Công chúa Mononoke hay Thanh gươm diệt quỷ thường chất chứa mối quan tâm sâu sắc về khủng hoảng bản sắc, cái chết, nhân tính và nỗi tuyệt vọng…

Theo học giả Susan Napier, anime Công chúa Mononoke ẩn chứa thông điệp về cuộc khủng hoảng môi trường, giới tính lẫn bản sắc cá nhân.

“Nói cách khác, anime không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn là một hình thức văn hóa nghệ thuật đáng được giải thích, phân tích bằng khoa học”, Napier nhận xét.

Yếu tố “biến hình” cũng là một công cụ mạnh mẽ giúp anime thu hút khán giả. Nhân vật trong thể loại này có thể thay đổi hình dạng, tính cách hoặc số phận một cách nhanh chóng và bất ngờ. Người tốt có thể hóa quỷ, thế giới yên bình có thể lập tức sụp đổ, kẻ vô dụng phút chốc trở thành thiên tài…

Theo Napier, chính điều này giúp anime trở thành “tấm gương” phản ánh thực trạng xã hội, nơi con người thường loay hoay với câu hỏi “mình là ai” trong thế giới liên tục thay đổi.

Và nhắc đến anime thì không thể thiếu thế mạnh về hình ảnh. Từ thập niên 70, hoạt hình Nhật Bản đã tiên phong sử dụng các cảnh quay dolly, lia máy phức tạp với góc nhìn khác thường và nhiều cảnh đặc tả, tạo nên ngôn ngữ hình ảnh táo bạo, giúp những bức tranh như có sự sống.

Với tất cả những yếu tố đó, anime không đơn giản là phim dành cho trẻ em. Nó là nơi nghệ thuật kể chuyện của Nhật Bản thể hiện bản sắc riêng và tầm nhìn vượt thời đại. Thành công của những phim như Thanh gươm diệt quỷ là minh chứng rõ nét cho sức sống đặc biệt của anime - thứ ngôn ngữ toàn cầu của xứ sở Phù Tang.

Nhìn lại cơn sốt "Chuyến tàu vô tận"

Trước khi Vô hạn thành khuấy đảo phòng vé, movie Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận cũng tạo nên một hiện tượng chưa từng có tại phòng vé Nhật Bản năm 2020. Dù được chiếu giữa thời đại dịch Covid-19, chỉ trong 3 ngày đầu, phim bán được hơn 3,4 triệu vé, thu về 44 triệu USD , theo New York Times.

Giới phê bình xem Chuyến tàu vô tận là một biểu tượng phục hồi cho ngành văn hóa Nhật Bản. Bởi lẽ, bộ phim không chỉ mang đến niềm vui giải trí mà còn trở thành thước đo về sức mua của người dân sau thời gian kinh tế ảm đạm.

Cơn sốt của bộ phim còn giúp bộ truyện nguyên bản được chú ý. Tác phẩm này ra mắt từ năm 2016 nhưng phải đến sau khi anime lên sóng năm 2019, doanh số mới tăng vọt. Đến năm 2020, truyện Thanh gươm diệt quỷ bán được 82 triệu bản, một con số chưa từng có trong ngành xuất bản Nhật.

Ra mắt giữa đại dịch, Chuyến tàu vô tận vẫn phá kỷ lục phòng vé, trở thành hiện tượng toàn cầu và giúp manga gốc phá kỷ lục xuất bản.

Ông Hiroyuki Nakano, Tổng biên tập Weekly Shonen Jump, nhìn nhận: “Thông thường, manga bán chạy trong lúc anime phát sóng. Nhưng với Thanh gươm diệt quỷ, khán giả chờ xem trọn bộ trên nền tảng trực tuyến, rồi truyền miệng lan rộng sau khi anime kết thúc”.

Ý kiến của Nakano cho thấy một thay đổi quan trọng trong hành vi tiêu dùng, từ xem theo tuần sang xem trọn gói (binge-watching). Khi bản anime đủ hấp dẫn, nó có thể hồi sinh và tiếp thị ngược lại cho chính manga - điều hiếm xảy ra trong mô hình xuất bản truyền thống.

Giới học giả cũng lý giải thành công này từ góc độ văn hóa. GS Roland Kelts, nghiên cứu tại Đại học Waseda (Nhật Bản), cho rằng Thanh gươm diệt quỷ hấp dẫn mọi thế hệ nhờ mang lại cảm xúc mạnh mẽ và cách kể chuyện khéo léo. Loạt phim đã tận dụng thành công cả ba yếu tố chất lượng hình ảnh, sức nặng cảm xúc và nền tảng phân phối hiện đại.

"Với tôi, bộ phim có cách xây dựng nhân vật khá thông minh và nhà sản xuất cũng biết thu hút khán giả trên nhiều nền tảng. Anime này thú vị với những người 40-50 tuổi", ông chia sẻ.