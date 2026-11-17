Nhà văn Rebecca Yarros cho biết việc luân phiên viết tiểu thuyết lãng mạn và kỳ ảo giúp bà xây dựng nhân vật sâu sắc hơn trong loạt sách ăn khách Fourth Wing.

Nhà văn Rebecca Yarros. Ảnh: Instagram/Rebecca Yarros.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Good Morning America, nhà văn Mỹ Rebecca Yarros chia sẻ cách bà duy trì việc sáng tác ở hai dòng văn học khác nhau: tiểu thuyết lãng mạn đương đại và kỳ ảo.

Theo trang Winter Is Coming ngày 16/11, cuộc trò chuyện diễn ra trước khi Yarros phát hành tiểu thuyết lãng mạn mới Peculiar Stars (tạm dịch: Những vì sao khác lạ), dự kiến ra mắt ngày 17/11.

Yarros cho biết loạt tiểu thuyết The Empyrean, mở đầu bằng Cánh tư, được xây dựng chủ yếu dựa trên cốt truyện, với những âm mưu, xung đột chính trị và các cuộc chiến giữa người cưỡi rồng. Ngược lại, những tiểu thuyết lãng mạn đương đại của bà tập trung nhiều hơn vào tâm lý, tính cách và mối quan hệ giữa các nhân vật.

Theo nhà văn, khi quay lại sáng tác truyện tình cảm, bà được nhắc nhở rằng không phải mọi xung đột đều có thể giải quyết bằng những sự kiện kịch tính. Trong thế giới Cánh tư, một con rồng bất ngờ xuất hiện có thể giúp nhân vật thoát khỏi tình huống khó khăn.

Nhưng ở tiểu thuyết lãng mạn, nhân vật phải đối diện vấn đề thông qua đối thoại, cảm xúc và cách ứng xử với người khác. Chính sự khác biệt này giúp Yarros trở lại những nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng nhân vật, từ đó phát triển các mối quan hệ trong tác phẩm kỳ ảo một cách thuyết phục hơn.

Theo Winter Is Coming, đây là một trong những điểm tạo nên sức hấp dẫn của The Empyrean. Dù câu chuyện có những trận chiến, bí ẩn và xung đột chính trị, các quyết định của nhân vật vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy diễn biến. Đặc biệt, mối quan hệ giữa con người với rồng không đơn thuần là yếu tố kỳ ảo mà còn góp phần hình thành tính cách và lựa chọn của nhân vật.

Rebecca Yarros trở thành hiện tượng xuất bản quốc tế sau thành công của Fourth Wing, phát hành năm 2023. Tiểu thuyết kể về Violet Sorrengail, cô gái gia nhập học viện quân sự Basgiath, nơi các học viên phải vượt qua những thử thách nguy hiểm để trở thành người cưỡi rồng. Tác phẩm kết hợp yếu tố kỳ ảo, phiêu lưu và tình cảm lãng mạn, thu hút lượng lớn độc giả, đặc biệt trong cộng đồng yêu thích dòng romantasy (kỳ ảo lãng mạn).

Hai phần tiếp theo là Iron Flame (Ngọn lửa sắt), phát hành năm 2023, và Onyx Storm (Bão mã não), ra mắt tháng 1/2025. Loạt truyện dự kiến gồm năm tập. Sau khi hoàn thành Onyx Storm, Yarros dành thời gian sáng tác Peculiar Stars và tập truyện ngắn Threshing Day, phát hành tháng 9/2026.

Threshing Day gồm 13 câu chuyện về những nhân vật và con rồng trong thế giới The Empyrean, trong đó có câu chuyện của Xaden Riorson, một trong hai nhân vật chính của loạt tiểu thuyết. Tuy nhiên, đây là tác phẩm bổ trợ, không phải tập thứ tư của bộ truyện.

Cánh tư là hiện tượng xuất bản, tác phẩm ăn khách chinh phục đông đảo độc giả.

Tiết lộ về tập 4 bộ The Empyrean

Trong cuộc phỏng vấn mới, Yarros xác nhận bà vẫn đang viết tập thứ tư của The Empyrean. Nhà văn bắt đầu công việc này từ đầu năm 2026, nhưng chưa công bố thời điểm phát hành.

Trước đó, bà tiết lộ đã xác định được tên của tập sách nhưng chưa sẵn sàng chia sẻ với độc giả. Yarros cũng cho biết một số nhân vật xuất hiện trong tập bốn vốn được dự định sẽ chết ở cuối Onyx Storm, song bà đã thay đổi quyết định trong quá trình sáng tác.

Thông tin này khiến người hâm mộ tiếp tục suy đoán về diễn biến của phần tiếp theo, nhất là sau cái kết còn nhiều bí ẩn của tập ba.

Trong khi chờ tập bốn, độc giả có thể tìm đến Peculiar Stars, tiểu thuyết lãng mạn đương đại mới nhất của Yarros.