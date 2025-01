Bí quyết giành nhiều huy chương nhất thế giới của Amelia Boone

Amelia Boone được gọi là Michael Jordan của môn đua vượt chướng ngại vật và được xem là vận động viên chạy vượt chướng ngại vật giành nhiều huy chương nhất thế giới.

Amelia Boone được gọi là “Michael Jordan (1) của môn đua vượt chướng ngại vật” (OCR - obstacle course racing) và được xem là vận động viên chạy vượt chướng ngại vật giành nhiều huy chương nhất thế giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Strength Running.

Từ khi bắt đầu sự nghiệp thể thao, cô đã tích lũy hơn 30 chiến thắng và 50 lần bước lên bục nhận giải. Tại cuộc tranh tài World’s Toughest Mudder (Cuộc Đua Khắc Nghiệt Nhất Thế Giới - tạm dịch) năm 2012, một cuộc đua kéo dài 24 tiếng (cô phải vượt qua 150 km và khoảng 300 chướng ngại vật), cô đánh bại khoảng chừng hơn 1.000 đối thủ, trong đó có 80% nam giới để về đích thứ nhì chung cuộc. Người thắng cô để về nhất chỉ nhanh hơn cô 8 phút.

Các chiến thắng nổi bật của cô bao gồm Spartan Race World Championship và Spartan Race Elite Point Series, và cô là vận động viên duy nhất giành ngôi vô địch World’s Toughest Mudder ba lần (2012, 2014 và 2015). Cô giành ngôi vô địch năm 2014 chỉ 8 tuần sau cuộc phẫu thuật đầu gối. Amelia đồng thời là vận động viên ba lần hoàn thành giải Death Race, là luật sư toàn thời gian của hãng Apple, và cô tập chạy bộ đường dài (đạt chuẩn Western States 1004) vào tất cả thời gian rảnh rỗi của mình.

✷ Con vật tinh thần: Cá chép

✷ Cô sẽ viết gì lên một tấm bảng quảng cáo ngoài trời? “Không ai nợ bạn bất cứ điều gì cả”.

✷ Thứ đáng giá nhất mà Amelia đã mua với 100 đô la hoặc ít hơn? Những miếng băng dán tẩm mật ong Manuka. Vai và lưng của Amelia đầy sẹo từ các vết thương do hàng rào kẽm gai gây ra.

✷ Quyển sách hay làm quà tặng nhất hoặc khuyên đọc

House of Leaves (Căn Nhà Của Những Chiếc Lá - tạm dịch) của Mark Danielewski: “Đây là quyển sách mà bạn phải cầm trên tay để đọc, bởi vì có những đoạn bạn phải quay lộn ngược nó lại mới đọc được. Có những trang mà khi đang đọc, các dòng chữ chạy theo một vòng tròn... Đây là quyển sách mà cũng là một trải nghiệm của tất cả giác quan”.

✷ Cô nghĩ đến ai khi nghe hai từ “thành công”?

“Triple H là một ví dụ tuyệt vời [của một người đã chuyển đổi cực kỳ thành công từ một vận động viên thành nhà điều hành kinh doanh]. Do vậy, đó chính là Paul Levesque”. (xem trang 135).

Các bí quyết và chiến lược của Amelia

⇛ Gelatin thủy phân + bột củ dền: Trước kia, tôi đã từng ăn gelatin để chữa lành các mô liên kết. Tôi chưa bao giờ gắn với món này được lâu vì gelatin có kết cấu như phân mòng biển khi pha với nước lạnh. Amelia đã cứu khẩu vị và các khớp xương của tôi khi giới thiệu cho tôi loại gelatin thủy phân hiệu Great Lakes (loại có nhãn màu xanh lá), dễ tan và mịn. Thêm vào một muỗng canh bột củ dền như BeetElite để đánh bay đi mùi vị móng bò, thế là nó trở nên hoàn toàn khác biệt. Amelia dùng BeetElite vào trước các cuộc đua và trước các buổi luyện tập do các lợi ích về sức bền của nó, nhưng tôi xài nó còn dữ dội hơn nhiều: tôi dùng nó làm bánh tart, làm kẹo dẻo low-carb cho những khi “Tim mập” thèm chất bột đường.

⇛ Dụng cụ mát - xa cơ RumbleRoller: hình dung giống như trục lăn bằng bọt xốp kết hợp với bánh xe tải quái vật. Các trục lăn bằng bọt xốp có rất ít tác dụng với tôi, nhưng thiết bị tra tấn này có tác động tích cực ngay lập tức cho sự bình phục của tôi. (Nó cũng giúp bạn ngủ ngon nếu dùng trước khi đi ngủ). Cảnh báo: Hãy khởi đầu từ tốn thôi. Tôi đã cố bắt chước Amelia và thực hiện hơn 20 phút trong buổi đầu tiên. Ngày hôm sau, tôi có cảm giác như mình đã bị nhét vào trong một cái túi ngủ rồi bị đập tơi bời vào người mấy giờ liền.

⇛ Lăn bàn chân trên một quả bóng golf trên sàn nhà nhằm tăng khả năng kéo giãn của “gân kheo”. Quả bóng này chắc chắn hữu ích hơn một quả bóng quần vợt. Nhớ lót một chiếc khăn trên sàn dưới quả bóng golf, không thì lỡ đâu bạn lại bắn bóng văng luôn con mắt chú cún của mình.

⇛ Máy tập Concept2 SkiErg để tập luyện khi phần thân dưới của bạn bị chấn thương. Sau cuộc phẫu thuật gối, Amelia đã dùng chiếc máy tác động phần thân dưới này để duy trì sức bền cho hệ tim mạch và chuẩn bị cho 2014 World’s Toughest Mudder, giải đấu mà cô đã giành ngôi vô địch chỉ 8 tuần sau khi phẫu thuật. Kelly Starrett (trang 128) cũng là một "fan" cứng của thiết bị này.

⇛ Châm cứu khô (Dry needling): Trước khi gặp Amelia, tôi chưa từng nghe đến phương pháp này. “[Trong châm cứu] mục tiêu là không cảm nhận kim châm. Trong châm cứu khô, bạn châm kim vào giữa các bắp cơ và cố tình làm nó co giật, mà co giật tức là giảm căng cơ”. Nó được sử dụng cho những cơ bị căng cứng và co rút nặng, và các kim châm không được lưu trên cơ thể. Trừ khi bạn là người có khoái cảm với đau đớn, đừng dùng phương pháp này lên bắp chân mình.

⇛ Xông hơi nóng tăng sức bền: Amelia đã phát hiện ra rằng xông hơi nóng sẽ cải thiện sức bền, một ý niệm mà sau đó cũng được nhiều vận động viên khác xác nhận, bao gồm cả vận động viên đua xe đạp David Zabriskie, người 7 lần giành chức vô địch ở U.S. National Time Trial Championship (Giải đấu Quốc gia Mỹ). Anh xem việc rèn luyện trong phòng xông hơi là giải pháp thay thế thiết thực hơn so với việc luyện tập trong các lều kín giả lập độ cao.

Ở Tour de France 2005, Dave đã chiến thắng trong chặng đua thứ nhất tính theo giờ, khiến anh trở thành người Mỹ đầu tiên giành chiến thắng trong tất cả chặng ở cả ba giải Grand Tours. Zabriskie đã đánh bại Lance Armstrong tính bằng giây, với tốc độ trung bình đo được là là 54,676 km trên một giờ (!). Hiện nay, tôi sử dụng phương pháp xông hơi nóng ít nhất 4 lần một tuần. Nhằm tìm ra các quy trình tốt nhất, tôi đã hỏi một khách mời podcast khác, Rhonda Patrick. Phản hồi của cô ở trang 7.

Vài dữ kiện ngẫu nhiên

⇛ Amelia ăn Pop-Tarts1 như một phần của bữa ăn sáng mang tính nghi thức trước khi thi đấu.

⇛ Kỷ lục nhảy dây nhịp kép liên tục không nghỉ (dây vung qua chân hai lần mỗi bước nhảy) của cô là 423 lần, điều này đủ gây ấn tượng với tất cả những nhà tập thể lực CrossFit. Họ không hề biết rằng cô đã là nhà vô địch bang về nhảy dây vào năm lớp 3! Và họ cũng không hề biết rằng, cô dừng nhảy ở lần thứ 423 vì mắc tiểu đến mức tè luôn ra quần.

⇛ Amelia yêu thích việc luyện chạy dưới mưa và trong thời tiết lạnh vì cô biết rằng nếu không luyện tập trong những điều kiện như vậy thì cô có thể bị loại giữa chừng khi đang tranh tài. Đây là một ví dụ về “diễn tập cho viễn cảnh trường-hợp-xấu-nhất” để trở nên dẻo dai bền bỉ hơn (xem trang 566).

⇛ Cô là một ca sĩ hát cappella3 tài năng và là thành viên của nhóm nhạc Greenleafs ở trường đại học Washington ở St.Louis.

(1) Michael Jeffrey Jordan (sinh ngày 17/2/1963) là một cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng thế giới của Mỹ đã giải nghệ, được xem như một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại - ND.