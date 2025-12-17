Bí quyết cho chuyến 'study tour' tại Hàn Quốc

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hành trình học tập và khám phá trong chuyến “study tour” tại xứ sở kim chi.

Bạn đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu học tập tại Hàn Quốc? Trước khi bước chân lên máy bay, cùng điểm qua những điều cần biết để đảm bảo chuyến đi đủ đầy, tiện nghi.

Chuẩn bị hành trang cho chuyến học tập - trải nghiệm tại Hàn Quốc

Giày thể thao chất lượng tốt là thứ cần trang bị đầu tiên, bởi bạn phải di chuyển nhiều mỗi ngày. Về trang phục, bạn nên chuẩn bị áo quần lịch sự (áo sơ mi, quần tây hoặc váy công sở) cho dịp tham quan cơ sở giáo dục; đồng thời mang theo set đồ năng động (áo thun, quần jeans) để thoải mái khám phá.

Các thiết bị điện tử như pin sạc dự phòng, máy ảnh cùng thẻ nhớ dung lượng lớn sẽ giúp bạn lưu lại từng khoảnh khắc tuyệt vời. Thêm vào đó, balo nhỏ gọn rất hữu ích khi cần mang theo đồ dùng cá nhân trong chuyến tham quan.

Bạn nên chuẩn bị đồ dùng đầy đủ để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

Với thủ tục giấy tờ, điều đầu tiên cần kiểm tra là hộ chiếu phải còn giá trị tối thiểu 6 tháng kể từ ngày khởi hành. Nếu chương trình yêu cầu visa, bạn nên làm thủ tục trước 2-3 tuần để tránh rủi ro. Ngoài ra, bạn nên ghi lại số điện thoại khẩn cấp của người thân và bên tổ chức tour ở nơi dễ tìm.

Về tài chính, bạn có thể đổi trước một ít won để chi trả các khoản phát sinh như mua đồ uống, thức ăn nhanh hoặc quà tặng. Thẻ ngân hàng quốc tế (Visa hay Mastercard) là giải pháp tối ưu khi giao dịch lớn tại siêu thị, nhà hàng cao cấp.

Bạn đừng quên mang theo tiền won để tiện chi tiêu, mua sắm trong chuyến đi.

Xã hội Hàn Quốc đề cao sự lịch thiệp và kính trọng thế hệ đi trước. Thay vì bắt tay, bạn có thể khẽ cúi chào khi gặp mọi người. Khi ngồi vào bàn ăn, bạn nên chờ người cao tuổi nhất gắp thức ăn trước và luôn dùng cả hai tay khi đưa hoặc nhận đồ vật từ người lớn tuổi. Ngoài ra, việc nắm vững một số từ ngữ cơ bản sẽ giúp bạn dễ dàng hòa nhập như "annyeonghaseyo" (xin chào), "gamsahamnida" (cảm ơn), "joesonghamnida" (xin lỗi).

Các nguyên tắc ứng xử chung cần ghi nhớ là duy trì trật tự khi xếp hàng, hạn chế trò chuyện ồn ào trên phương tiện công cộng và cởi giày trước khi vào nhà. Những chi tiết nhỏ này thể hiện sự tôn trọng văn hóa địa phương.

Việc chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong giao tiếp giúp bạn thể hiện sự tôn trọng và dễ dàng hòa nhập.

Trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình “study tour”

Chuyến “study tour” mang đến cơ hội tiếp xúc gần với giá trị văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc. Điểm đến quen thuộc như cung điện Gyeongbokgung sẽ đưa bạn ngược dòng lịch sử với vẻ đẹp cổ kính của triều đại Joseon, trong khi khu phi quân sự DMZ lại mở ra câu chuyện về quá khứ và hiện tại của bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh văn hóa truyền thống, bạn có thể hòa mình vào làn sóng Hallyu qua các lớp học vũ đạo K-pop do dancer chuyên nghiệp hướng dẫn. Đây là trải nghiệm mà nhiều bạn trẻ yêu thích, giúp kết nối trực tiếp với đời sống văn hóa đương đại của Hàn Quốc.

Hành trình khám phá vẻ đẹp cổ kính của cung điện tráng lệ.

Phần hấp dẫn nhất của “study tour” là được tiếp xúc với môi trường giáo dục đại học tiên tiến bậc nhất khu vực. Những buổi giao lưu với sinh viên Hàn Quốc mang đến cái nhìn chân thực về cách thức học tập, sinh hoạt và tư duy của thế hệ trẻ nơi đây.

Đặc biệt, workshop chuyên đề về STEM, truyền thông số, nghệ thuật thị giác hay ẩm thực học tại Digital Pavilion, Samsung Innovation Museum và bảo tàng nghệ thuật sẽ giúp bạn thúc đẩy năng lực tư duy sáng tạo, bổ sung kiến thức chuyên ngành. Đây là dịp để bạn cập nhật thành tựu công nghệ đột phá và xu hướng đào tạo mới nhất từ quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đổi mới.

Bạn có thể cập nhật xu hướng công nghệ mới nhất tại Digital Pavilion.

Dù chỉ kéo dài trong vài ngày, chương trình “study tour” Hàn Quốc không chỉ mang lại kiến thức học thuật mà còn giúp bạn phát triển kỹ năng sống, mở rộng tầm nhìn quốc tế và tạo dựng mối quan hệ đa văn hóa. Nắm bắt xu hướng du học ngày càng lớn, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tăng cường quảng bá cho “study tour”. Đặc biệt, KTO còn triển khai chính sách thiết thực như tặng quà lưu niệm và hỗ trợ 50.000 won/người tham gia. Đây là cơ hội để người trẻ mở rộng tầm nhìn và trực tiếp trải nghiệm nền giáo dục tiên tiến, văn hóa đặc trưng và công nghệ hiện đại của quốc gia phát triển hàng đầu châu Á.