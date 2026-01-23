Bí quyết ‘bay thông minh’ của hành khách hiện đại vào cao điểm Tết

Mùa cao điểm Tết khiến mỗi chuyến bay đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với hành khách hiện đại, “bay thông minh” là cách chọn dịch vụ phù hợp để di chuyển nhẹ nhàng, thảnh thơi.

Mỗi dịp Tết đến gần, sân bay trở thành điểm hẹn của nhiều hành trình khác nhau, người trở về quê sum họp, người bắt đầu kỳ nghỉ, người khép lại năm cũ bằng chuyến công tác cuối cùng. Trong nhịp di chuyển dày đặc ấy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến bay đã trở thành cách hành khách hiện đại “biết ơn mình” giữa mùa di chuyển đông đúc nhất năm.

Chọn chuyến bay khéo, Tết thêm thảnh thơi

Anh Minh Phương (35 tuổi, kỹ sư xây dựng tại Đồng Nai) cho biết, việc mua được vé máy bay để kịp về nhà đã là cách tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

“Tôi ưu tiên chọn phương tiện di chuyển là máy bay để tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển, được về nhà chỉ sau vài tiếng đồng hồ là hạnh phúc tuyệt vời rồi. Ban ngày hay ban đêm với tôi không quá quan trọng, bay ban ngày có thể thích hơn nhưng bay đêm được thêm cả ngày đoàn tụ gia đình vì đi lại nhanh chóng, tránh được dòng xe cộ di chuyển đông đúc trong dịp Tết từ nhà ra sân bay và từ sân bay về nhà nữa. Trên chuyến bay, tôi xem đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi, ngủ một giấc trên máy bay để khi đến nơi vẫn giữ được năng lượng”, anh chia sẻ.

Với nhiều hành khách, bay thông minh là lựa chọn dịch vụ đúng mục đích và nhu cầu của mình.

Cách tiếp cận này giúp hành trình bay dịp năm mới của anh trở nên nhẹ nhàng ngay từ lúc khởi hành. Những chương trình ưu đãi như “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây” từ Vietjet vì thế trở thành trợ lực thiết thực, giúp anh Phương dễ dàng cân đối chi phí và tận hưởng những ngày đầu năm theo cách thảnh thơi, kinh tế hơn.

Deluxe - lựa chọn đầy đủ mùa Tết

Vào dịp cao điểm Tết, nhiều hành khách xem hạng vé Deluxe của Vietjet là giải pháp cân bằng. Mức chi phí hợp lý nhưng vẫn đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu như lựa chọn chỗ ngồi, hành lý ký gửi phù hợp và linh hoạt bổ sung các dịch vụ theo nhu cầu cá nhân.

Những chuyến bay mùa Tết cùng Vietjet luôn tràn ngập không khí mùa xuân, Tết sum vầy, ấm áp với nhiều hoạt động đặc sắc dành cho hành khách.

Với chị Hoàng My (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM), hạng vé Deluxe đáp ứng đầy đủ nhu cầu di chuyển dịp Tết của cả gia đình chị. “Gia đình tôi có con nhỏ, lại thường mang theo nhiều quà và đồ đạc về quê nên 20 kg hành lý ký gửi là rất thoải mái, không phải cân đo tính toán từng món. Việc được ưu tiên chọn ghế và linh hoạt thay đổi chuyến bay, ngày bay hay hành trình cũng giúp tôi chủ động hơn khi lịch trình cuối năm có phát sinh”, chị chia sẻ. Theo chị My, sự linh hoạt ấy giúp chuyến bay Tết trở nên nhẹ đầu, đúng nghĩa là về nhà để nghỉ ngơi.

Tận dụng thời gian trên không để nạp năng lượng

Trong những chuyến bay cuối năm, quãng thời gian trên không trở thành khoảng nghỉ hiếm hoi. Một giấc ngủ ngắn, một suất ăn nóng hay vài giờ tách khỏi công việc giúp hành khách giữ sức, đặc biệt với những chuyến bay dài hoặc hạ cánh sát lịch trình.

Việc đặt trước các suất ăn nóng trên máy bay giúp chị My không phải lo lắng chuyện ăn uống vội vàng tại sân bay đông đúc. “Sân bay đông, con lại dễ đói nên tôi thường đặt sẵn đồ ăn trên máy bay cho cả nhà. Ở độ cao 10.000 m mà được thưởng thức tô phở nóng hay ổ bánh mì giòn tan, cảm giác rất thích. Ăn uống ổn định, con ngủ ngoan hơn, đến nơi cả nhà vẫn còn sức để về thẳng nhà ông bà”, chị cho biết. Cách tận dụng thời gian bay để nạp lại năng lượng này giúp hành trình về nhà dịp Tết trở nên trọn vẹn và dễ chịu hơn.

Lựa chọn trải nghiệm bay phù hợp là cách chăm sóc bản thân hiệu quả mùa cao điểm Tết.

Không chỉ dừng ở câu chuyện tiện nghi hay chi phí, “bay thông minh” dần phản chiếu tư duy sống của người hiện đại: Biết mình cần gì, ưu tiên điều gì và sẵn sàng đầu tư đúng chỗ. Khi áp lực công việc và nhịp sống ngày càng dày đặc, một chuyến bay phù hợp không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn mở ra khoảng lặng quý giá - nơi mỗi người có thể nghỉ ngơi, sắp xếp lại năng lượng và chuẩn bị tâm thế tốt cho hành trình phía trước. Chính từ độ cao 10.000 m ấy, kỳ nghỉ mới thực sự bắt đầu theo cách trọn vẹn hơn.

Vietjet có nhiều ưu đãi, mạng bay rộng khắp, món ăn nóng tươi ngon, đa dạng hạng vé với giá cả phải chăng.

Với mạng bay rộng khắp, đa dạng hạng vé cùng các món ăn nóng tươi ngon, Vietjet mang đến thêm lựa chọn để mỗi hành trình cuối năm trở nên dễ chịu hơn. “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây” - đó cũng là cách nhiều hành khách lựa chọn để khép lại năm cũ Ất Tỵ 2025 một cách nhẹ nhàng, sẵn sàng bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với tâm thế thoải mái và nguồn năng lượng tích cực.