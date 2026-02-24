Bí mật sau vẻ đẹp công nghiệp của ngôi sao Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc nhận định việc phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn là bí mật của người nổi tiếng nước này. Nhiều ngôi sao thậm chí biến nó thành nội dung để phát triển kênh cá nhân.

Việc biến phẫu thuật thẩm mỹ thành nội dung chia sẻ công khai, bao gồm hình ảnh băng bó kín mặt đến những vết sưng sau dao kéo đang trở thành xu hướng mới trong giới giải trí Hàn Quốc.

Không còn giữ kín như trước, nhiều người nổi tiếng chủ động ghi lại toàn bộ quá trình can thiệp thẩm mỹ để biến nó trở thành nội dung xây dựng kênh cá nhân. Theo tờ ​​Xports News, xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách xã hội Hàn Quốc nhìn nhận và thảo luận về chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt trong giới giải trí.

Bí mật của giới giải trí Hàn Quốc

Tờ Chosun nhận định trong làng giải trí Hàn Quốc vài năm trước, một trong những lời nói dối phổ biến nhất người nổi tiếng thường vướng phải là việc che giấu chuyện bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ. Từng có nhiều nghệ sĩ cởi mở hơn về vấn đề này, chẳng hạn Hyunyoung, Chaerim, Jadoo, Hwanhee, Park Min Young. Tuy nhiên, số đông chọn cách im lặng. Họ lo ngại việc công khai phẫu thuật thẩm mỹ ảnh hưởng đến hình ảnh và sự nổi tiếng của bản thân.

Trên thực tế, phẫu thuật thẩm mỹ trong giới nghệ sĩ vốn là “bí mật công khai”. “Bí mật công khai” là bởi các ngôi sao hiếm khi thừa nhận. Tuy nhiên, hình ảnh trước và sau phẫu thuật của họ thường dễ dàng xuất hiện tại các phòng khám thẩm mỹ nổi tiếng như một hình thức quảng bá.

Ca sĩ Lee Ji Hye công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Xports News.

Nhiều nữ nghệ sĩ, bao gồm các diễn viên, người mẫu và ca sĩ, được cho là thường xuyên lui tới những cơ sở này. Thậm chí, một số công ty quản lý còn ký kết hợp đồng hợp tác với phòng khám và hỗ trợ chi phí làm đẹp cho nghệ sĩ trực thuộc.

Một người trong ngành giải trí Hàn Quốc tiết lộ có không ít nghệ sĩ phải tạm dừng hoãn hoạt động vì phẫu thuật thẩm mỹ. Một số trường hợp còn gặp biến chứng do can thiệp quá mức, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên không dám lên tiếng.

Theo nguồn tin giấu tên từ một công ty quản lý, nếu một nghệ sĩ đột ngột biến mất trong thời gian dài mà không có lý do rõ ràng, rất có thể họ đi “trùng tu nhan sắc”. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tranh cãi không phải việc nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hay không, mà là việc họ phủ nhận hoàn toàn. Nhiều người thậm chí khẳng định vẻ đẹp của họ là hoàn toàn tự nhiên, dù bằng chứng từng can thiệp dao kéo tràn lan trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ​​Xports News nhận định ngành giải trí Hàn Quốc đang có sự thay đổi rõ rệt. Giờ đây, nhiều người nổi tiếng thậm chí sử dụng nội dung liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ để biến nó thành nội dung phát triển kênh cá nhân.

Không còn là bí mật

Mới đây, nữ phát thanh viên RalRal gây chú ý khi công khai quá trình phẫu thuật. Ngày 22/2, cô đăng ảnh gương mặt sau 6 ngày phẫu thuật nâng mũi và nâng cơ vùng dưới mắt. “Tôi sẽ cho mọi người biết mình làm ở đâu khi vết sưng giảm xuống. Tôi nghĩ trông mình hiền hơn một chút”, cô chia sẻ.

RalRal cho biết cô quyết định phẫu thuật vì phần mỡ dưới mắt lộ rõ, không thể che bằng trang điểm. Trong buổi tư vấn, bác sĩ cũng nhận xét mũi cô “quá hếch và ngắn”, từ đó cô quyết định chỉnh sửa. Những cập nhật chân thực của RalRal về vấn đề vốn được xem là nhạy cảm nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người theo dõi liên tục hỏi thông tin phòng khám. Nữ phát thanh viên khẳng định tự chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và bất ngờ trước lượng tin nhắn lớn nhận được.

Ca sĩ Lee Ji Hye cũng thu hút sự chú ý khi ghi lại các thủ thuật như căng da bằng chỉ, xăm môi và thu nhỏ rãnh môi. Cô đăng video lên YouTube ngay sau phẫu thuật. Video cho thấy rõ tình trạng sưng và thay đổi cử động khuôn mặt của ca sĩ này.

“Khuôn mặt tôi đẹp hơn, nhưng cách phát âm lại thay đổi. Tôi là người dẫn chương trình, nên giọng nói rất quan trọng. Khi nhận ra điều đó, tôi thấy không ổn chút nào. Họ thật thiếu chuyên nghiệp”, cô thừa nhận. Lee Ji Hye cũng bày tỏ lo ngại về việc bản thân liên tục xuất hiện với gương mặt bị băng bó. Theo nữ ca sĩ, việc này có thể ảnh hưởng đến con gái cô và cho biết sẽ cân nhắc kỹ trước khi thực hiện thêm thủ thuật.

Lee Se Young trước và sau khi chỉnh sửa. Ảnh: News-wa.

Trong khi đó, diễn viên hài Lee Se Young gây chú ý khi công khai biến chứng sau tiêm filler ngực và quá trình phẫu thuật chỉnh sửa. Trên truyền hình, cô tiết lộ tổng chi phí cho các can thiệp thẩm mỹ lên tới khoảng 100 triệu won (tương đương 75.000 USD ).

Lee Se Young luôn cởi mở về lịch sử phẫu thuật thẩm mỹ của bản thân. Cô chưa bao giờ che giấu điều đó. Tháng 11/2023, cô tiết lộ quá trình phẫu thuật chỉnh sửa mí mắt trên kênh YouTube YPTV. Sau đó, vào tháng 6/2024, cô lại đăng tải đoạn video ghi lại quá trình chỉnh sửa lông mày, mắt, môi…

Hàn Quốc vốn được xem là “thủ phủ” phẫu thuật thẩm mỹ của châu Á. Tuy nhiên, nếu trước đây việc dao kéo thường được giữ kín, thì nay nhiều nghệ sĩ xem đó là một phần của chiến lược xây dựng hình ảnh cá nhân. Việc công khai cả những khoảnh khắc kém hoàn hảo trong quá trình hồi phục cho thấy ranh giới giữa đời tư và nội dung mạng xã hội ngày càng thu hẹp, Xports News nhận định.

Xu hướng này phản ánh sự tò mò ngày càng lớn của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đối với các phương pháp làm đẹp. Khi hình ảnh sưng tấy, bầm tím hay băng bó trở nên phổ biến trên trang cá nhân của người nổi tiếng, phẫu thuật thẩm mỹ dần chuyển từ quyết định riêng tư sang một dạng “câu chuyện” lan truyền trên mạng xã hội.