Bí kíp sống khỏe bền vững từ góc nhìn của chuyên gia y tế và thể thao

Không đợi đến khi cơ thể ra tín hiệu mới bắt đầu chăm sóc, sống khỏe hiện đại là cách người trẻ dùng công nghệ và tư duy chủ động để tự tin quản lý cuộc sống.

Trong 2 tập phim 7 và 8 của series phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy do Samsung thực hiện, một triết lý sống mới đã được định hình: Sống khỏe không phải đích đến, mà là hành trình chủ động chạm đến sự thấu hiểu sâu sắc nhất về bản thân. Từ góc nhìn y khoa của ThS.BS Đỗ Doãn Bách trong tập 7 đến nguồn cảm hứng vận động từ huấn luyện viên (HLV) Huỳnh Ngọc Dư của tập 8 đều có điểm chung: Khi có tư duy đúng, công cụ phù hợp và sự đồng hành thiết yếu, việc duy trì sức khỏe trở nên nhẹ nhàng và bền vững hơn.

Làm mới tư duy, vận động để tận hưởng

Không ít người trẻ e ngại vận động vì xem đó là sự “trả giá” cho bữa ăn quá đà, hay áp lực phải đạt được hình thể lý tưởng trong thời gian ngắn. Cách tiếp cận này dễ khiến việc tập luyện trở thành gánh nặng. Theo HLV Huỳnh Ngọc Dư, điều quan trọng không nằm ở việc chạy nhanh hay chinh phục thành tích, mà là xây dựng thói quen vận động bền bỉ mỗi ngày.

HLV Huỳnh Ngọc Dư cho rằng sự bền bỉ là bí quyết để vận động tốt hơn.

Khi không còn bị ám ảnh bởi con số hay mục tiêu quá lớn, người tập cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực: Cơ thể linh hoạt hơn, tinh thần tỉnh táo và năng lượng được cải thiện theo thời gian. Chăm sóc bản thân không còn là nghĩa vụ, mà trở thành cách người dùng tích lũy sức bền cho trải nghiệm dài hạn.

Công nghệ hỗ trợ thiết lập lộ trình sống khỏe toàn diện

Ở góc độ y khoa, ThS.BS Đỗ Doãn Bách (công tác tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng lối sống hiện đại với cường độ làm việc cao, stress kéo dài đi kèm thói quen sinh hoạt, vận động thiếu cân bằng có thể âm thầm ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe tổng thể, nếu không được theo dõi đúng cách.

ThS.BS Đỗ Doãn Bách - nhân vật chính trong tập 7 Voices of Galaxy.

Thay vì chờ đến khi có triệu chứng rõ ràng, bác sĩ khuyến nghị người trẻ nên chủ động quan sát yếu tố nền tảng như giấc ngủ, mức độ stress, tần suất vận động và duy trì thói quen thăm khám sức khỏe định kỳ. Trong bối cảnh đó, thiết bị thông minh đóng vai trò như "giác quan thứ sáu", giúp định lượng hóa sức khỏe thông qua chỉ số thực tế thay vì phán đoán cảm tính.

Tính năng Sleep Coaching trên Watch8 Series giúp người dùng hiểu rõ chất lượng giấc ngủ.

Những thiết bị đeo như Galaxy Watch8 Series trở thành bạn đồng hành giúp người trẻ chủ động sống khỏe mỗi ngày. Từ việc theo dõi giấc ngủ với Sleep Coaching, quản lý stress, đến cá nhân hóa vận động và dinh dưỡng nhờ AI và Gemini Live, Watch8 Series hỗ trợ xây dựng lối sống cân bằng để mỗi hoạt động đều phù hợp, an toàn và hiệu quả.

“Là huấn luyện viên chạy bộ, điều tôi quan tâm không phải mọi người chạy nhanh đến đâu, mà là xây dựng kế hoạch tập luyện giúp họ khỏe hơn và sống tốt hơn”, HLV Huỳnh Ngọc Dư nhấn mạnh trong tập phim Voices of Galaxy.

Samsung Health giúp theo dõi chỉ số sức khỏe quan trọng.

Song song đó, dữ liệu trực quan từ Samsung Health về nhịp tim, huyết áp hay tải mạch máu giúp theo dõi sức khỏe một cách chủ động, từ đó phòng ngừa dấu hiệu bệnh lý bất thường. Những báo cáo này trở thành cơ sở nền tảng để bác sĩ hiểu hơn về trạng thái sức khỏe, từ đó đưa ra khuyến nghị phù hợp và kịp thời điều chỉnh lối sống.

Tiếp lửa cho hành trình sống khỏe

Hành trình sống khỏe bền vững luôn cần sự đồng hành để giữ lửa đam mê. Điều này được thể hiện rõ nét qua sự kết nối của CLB Samsung Galaxy Running Club trong tập 8 Voices of Galaxy.

Khi chia sẻ nỗ lực cùng nhau, năng lượng tập thể trở thành đòn bẩy giúp bạn vượt qua phút giây muốn dừng lại. Sự kết nối này biến việc rèn luyện thành trải nghiệm thú vị, khiến từng bước trên hành trình nâng cấp sức khỏe trải đầy niềm vui, sự sẻ chia và khích lệ.

Hành trình sống khỏe trở nên hứng khởi và bền bỉ hơn khi có sự đồng hành từ cộng đồng.

Thông điệp từ 2 tập phim Voices of Galaxy không nằm ở lời kêu gọi mạnh mẽ, mà ở sự gợi mở rất thực tế: Sức khỏe bền vững được tạo nên từ lựa chọn chủ động mỗi ngày, bao gồm vận động đều đặn, lắng nghe cơ thể qua dữ liệu, duy trì thăm khám định kỳ và kết nối cộng đồng cùng chí hướng. Không cần chờ đợi sự hoàn hảo, cũng không cần bắt đầu bằng những thay đổi lớn. Chỉ cần người trẻ chủ động quan tâm đúng cách, hành trình sống khỏe đã thực sự được khởi động.