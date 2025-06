“Bí kíp luyện rồng” đã vượt lên dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc ngay trong tuần mở màn, soán ngôi phim nội địa “Hi-Five” cả về lượng vé bán ra lẫn doanh thu.

Theo Variety, Bí kíp luyện rồng (tựa gốc: How to Train Your Dragon) là cái tên được săn đón nhất rạp Hàn tuần qua. Bản live-action của bom tấn hoạt hình năm 2010 mở màn với 4 triệu USD từ 540.000 lượt vé bán ra, chiếm 35,6% thị phần rạp chiếu, theo số liệu từ Kobis – hệ thống thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc.

Thành tích này giúp Bí kíp luyện rồng vượt qua Hi-Five, bộ phim nội địa đánh dấu sự trở lại của ảnh đế Yoo Ah In. Ở tuần thứ 2 công chiếu, Hi-Five tụt xuống vị trí á quân phòng vé với thành tích 2,7 triệu USD từ hơn 400.000 vé bán ra. Hiện tại, tổng doanh thu phim là 7,8 triệu USD với 1,15 triệu lượt khán giả.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp rạp Hàn lần lượt thuộc về Mission: Impossible – The Final Reckoning ( 1,8 triệu USD ), The Pact ( 1,3 triệu USD ) và Lilo & Stitch ( 331.700 USD )…

Bí kíp luyện rồng gây sốt phòng vé Hàn.

Bí kíp luyện rồng phiên bản live-action lấy bối cảnh trên đảo Berk, nơi người Viking và rồng đã là kẻ thù không đội trời chung suốt nhiều thế hệ. Hiccup (Mason Thames) – con trai của Tù trưởng đi ngược lại truyền thống khi kết bạn với chú rồng Toothless. Khoảnh khắc đó đã phá vỡ quy tắc vốn có của cộng đồng, mở ra cuộc xung đột căng thẳng giữa cả hai phe.

Sau các suất chiếu đầu tiên, Bí kíp luyện rồng nhận về mưa lời khen từ giới chuyên môn. Bộ phim của DreamWorks được nhận xét là “một trong những bản chuyển thể live-action hay nhất từ trước đến nay”. Trước đó, ra mắt tại sự kiện CinemeCon, bộ phim nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt sau khi kết thúc. Đặc biệt, cảnh nam chính Hiccup lần đầu cưỡi rồng Toothless còn khiến cả khán phòng vỡ òa trong tràng vỗ tay giữa suất chiếu.

Nhà phê bình Scott Menzel nhận xét: “How to Train Your Dragon thật ngoạn mục. Một phiên bản kể lại đầy cảm xúc và mãn nhãn của tác phẩm hoạt hình kinh điển. Đạo diễn Dean DeBlois tái hiện lại phép màu của bản gốc bằng hàng loạt pha hành động, tiếng cười và sự ấm áp. Đây là một bộ phim phải xem ngoài rạp, và là lời nhắc nhở vì sao khán giả vẫn yêu điện ảnh đến vậy”.

Daniel Baptista, host của The Movie Podcast, nhận định đây là “bản tái hiện tuyệt đẹp của một trong những phim hoạt hình được yêu mến nhất mọi thời”. Trong khi, nhà phê bình Tessa Smith đánh giá: “Bản live-action này giữ trọn sự duyên dáng của phim gốc, và còn nâng nó lên một tầm cao mới”.