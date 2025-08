Bi kịch của thủ môn Bayern Munich

Thông báo được Ulreich đăng tải trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ bóng đá không khỏi bàng hoàng và xót xa. Bé Len, sinh tháng 11/2018, ba năm sau khi Ulreich chuyển đến Bayern từ Stuttgart. Cậu bé qua đời vào tháng 6 vừa qua.

Thủ thành 36 tuổi viết: "Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi muốn thông báo con trai Len của chúng tôi qua đời vài tuần trước sau một căn bệnh nặng kéo dài. Việc công bố điều này rất khó khăn, nhưng đó là bước cần thiết để gia đình tìm lại sự cân bằng và rõ ràng trong cuộc sống".

Ulreich cho biết anh và vợ Lisa cùng con gái đang cố gắng bước tiếp từng ngày. Đồng thời, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và CLB Bayern Munich vì sự thấu hiểu và ủng hộ âm thầm trong suốt thời gian đau thương vừa qua.

"Chúng tôi mong công chúng và giới truyền thông tôn trọng sự riêng tư của gia đình mình, xin đừng gửi thêm câu hỏi hay yêu cầu phỏng vấn nào", vợ chồng Ulreich nhắn gửi thông điệp kết thúc.

Sau thông báo, Ulreich tắt tính năng bình luận trên bài viết để bảo vệ không gian riêng cho gia đình. Dù vậy, nhiều lời chia buồn đã tràn ngập mạng xã hội với sự cảm thông sâu sắc dành cho thủ thành người Đức.

Ulreich là thủ môn số hai của Bayern sau Manuel Neuer. Anh có 103 trận cho "Hùm xám", giành 9 danh hiệu Bundesliga, 3 Cúp Quốc gia, 6 Siêu Cúp Đức, cùng Champions League và Siêu Cúp châu Âu. Cách đây vài tuần, anh gia hạn hợp đồng thêm một năm.

