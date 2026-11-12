Bi kịch của Carrick ở MU

Michael Carrick dành gần 20 năm cuộc đời cho Manchester United, nhưng tình yêu với Old Trafford không đủ giúp ông tránh khỏi nguy cơ bị sa thải.

Ngày 11/11, Michael Carrick vẫn đến Carrington làm việc như thường lệ. Ông tiếp tục chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo của Manchester United, trong khi tương lai của mình trở thành chủ đề được bàn luận khắp nước Anh.

Cùng thời điểm, ban lãnh đạo MU đang cân nhắc đưa Mauricio Pochettino về Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada và Jason Wilcox được cho là chuẩn bị bàn bạc về chiếc ghế HLV trưởng. Carrick hiểu rằng những ngày cuối cùng của ông tại MU có thể đang đến gần.

Câu chuyện mang đến cảm giác đáng tiếc, nhất là với những người từng chứng kiến Carrick chơi bóng dưới thời Sir Alex Ferguson. Ông không phải người ngoài được thuê đến để giải quyết khó khăn rồi ra đi khi công việc thất bại. Carrick đã gắn bó với MU gần hai thập kỷ, từ những năm tháng huy hoàng nhất đến giai đoạn đội bóng liên tục khủng hoảng.

Tất nhiên, thành tích hiện tại không thể bào chữa. MU đứng thứ 18 sau 10 vòng Premier League 2026/27, mới giành một chiến thắng. Đội bóng trải qua tám trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội, để lộ hàng loạt vấn đề từ tổ chức phòng ngự đến khả năng kiểm soát trận đấu.

Carrick phải chịu trách nhiệm với những kết quả ấy. Nhưng nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng rồi kết luận về ông, người ta sẽ bỏ qua một câu chuyện dài hơn nhiều.

Người đàn ông luôn trở về khi MU cần

Carrick chưa bao giờ là ngôi sao nổi bật nhất trong đội hình MU dưới thời Ferguson. Cristiano Ronaldo ghi bàn, Wayne Rooney tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, Paul Scholes điều khiển trận đấu bằng những đường chuyền và Ryan Giggs khiến các hậu vệ phải vất vả đuổi theo.

Carrick làm phần việc ít được chú ý hơn. Ông giữ vị trí trước hàng phòng ngự, nhận bóng trong những tình huống khó, đưa ra quyết định đơn giản nhưng hợp lý. Carrick không cần xuất hiện trong mọi pha bóng để tạo ảnh hưởng lên trận đấu.

Khởi đầu của Carrick từng vượt xa kỳ vọng.

Trong 12 năm khoác áo MU, từ 2006 đến 2018, Carrick giành 5 chức vô địch Premier League, Champions League 2008, Europa League 2017 và nhiều danh hiệu khác. Ông có 464 lần ra sân tại Premier League cho đội bóng, trở thành một phần quan trọng của thế hệ thành công cuối cùng dưới thời Ferguson.

Điều đáng nhớ ở Carrick là cách ông chấp nhận vai trò của mình. Không cần nhiều lời phát biểu, không tìm cách trở thành trung tâm của sự chú ý, ông vẫn được đồng đội và những HLV từng làm việc cùng đánh giá cao.

Sau khi giải nghệ năm 2018, Carrick không rời Old Trafford. Ông gia nhập ban huấn luyện, lần lượt làm việc cùng Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer. Khi Solskjaer bị sa thải vào tháng 11/2021, Carrick nhận nhiệm vụ tạm quyền và trải qua ba trận bất bại trước khi chủ động ra đi.

Ông đến Middlesbrough để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện riêng. Tại đây, Carrick có cơ hội xây dựng đội bóng theo những ý tưởng của mình, thay vì tiếp tục sống dưới cái bóng của những người tiền nhiệm ở MU.

Tháng 1/2026, khi MU chia tay Ruben Amorim và cần một phương án thay thế, Carrick lại trở về.

Quyết định ấy không thiếu rủi ro. MU khi đó đã trải qua nhiều năm thay đổi HLV, trong khi đội hình chưa có sự ổn định cần thiết. Nhưng Carrick vẫn nhận lời, giống như lần ông đứng ra tiếp quản đội bóng sau cuộc chia tay Solskjaer.

Khởi đầu của Carrick vượt xa kỳ vọng. MU đánh bại Man City rồi Arsenal, giành 11 chiến thắng sau 16 trận Premier League và kết thúc mùa 2025/26 ở vị trí thứ ba. Chiếc vé dự Champions League giúp ông nhận được hợp đồng chính thức đến năm 2028.

Người từng được xem là giải pháp tạm thời bỗng trở thành niềm hy vọng mới của Old Trafford.

Carrick luôn muốn gắn bó với MU.

Nhưng bóng đá thay đổi rất nhanh. Chưa đầy sáu tháng sau khi được bổ nhiệm chính thức, Carrick lại đối diện nguy cơ mất việc. Những lời khen từng dành cho ông nhường chỗ cho sự hoài nghi. Ban lãnh đạo bắt đầu tìm kiếm một HLV giàu kinh nghiệm hơn.

Carrick hiểu quy luật ấy. Ông từng chứng kiến Mourinho và Solskjaer ra đi, từng làm việc trong môi trường mà mỗi trận đấu đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của HLV trưởng.

Dù vậy, thật khó không cảm thấy tiếc cho một người vừa đưa MU trở lại Champions League, nhưng giờ có thể không còn cơ hội dẫn dắt đội bóng đến hết năm 2026.

Tình yêu không thể thay thế những chiến thắng

Trận hòa Aston Villa 4-4 hôm 8/11 có lẽ phản ánh rõ nhất những gì Carrick đang trải qua.

MU bị dẫn 0-2 chỉ sau 3 phút 40 giây. Old Trafford lập tức nổi giận. Tiếng la ó xuất hiện trên khán đài, trong khi sự bất mãn hướng về các cầu thủ, ban huấn luyện và cả giới chủ.

Đội chủ nhà sau đó vùng lên gỡ hòa 2-2, rồi tiếp tục để Aston Villa dẫn 4-2. Khi nhiều người nghĩ MU sẽ nhận thêm một thất bại, Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu lần lượt ghi bàn trong thời gian bù giờ, giữ lại một điểm.

Điều đặc biệt xảy ra sau tiếng còi mãn cuộc. Người hâm mộ trên khán đài Stretford End hát vang tên Carrick.

MU vừa hòa một trận mà họ cần phải thắng. Đội bóng vẫn nằm trong nhóm xuống hạng, nhưng HLV trưởng lại được những người yêu mến CLB động viên.

Tình cảm ấy không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Carrick từng mang đến cho Old Trafford nhiều chiến thắng khi còn thi đấu. Ông hiểu CLB, hiểu người hâm mộ và đã hai lần trở về trong những thời điểm khó khăn.

Nhưng chính Carrick cũng biết những tràng pháo tay không thể thay thế ba điểm.

MU đang khủng hoảng thành tích.

Dưới thời Ferguson, MU từng nổi tiếng với khả năng giành chiến thắng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Các cầu thủ không bao giờ xem một trận hòa trên sân nhà là kết quả đáng hài lòng, dù phải ghi bàn ở những phút cuối để giành lại một điểm.

Giờ Carrick phải dẫn dắt một MU thường xuyên mắc sai lầm, phòng ngự thiếu tập trung và có thể đánh mất thế trận chỉ sau vài phút. Hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống, tuyến giữa không kiểm soát được nhịp độ và các cầu thủ chưa duy trì được sự ổn định.

Những hạn chế ấy không thể tiếp tục được giải thích bằng tinh thần chiến đấu hay sự thiếu may mắn. Carrick có trách nhiệm trong việc tổ chức đội bóng và những quyết định chuyên môn của mình.

Tuy nhiên, trách nhiệm của ban lãnh đạo cũng cần được nhìn nhận công bằng.

Kể từ khi Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã thử nhiều phương án. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Solskjaer, Erik ten Hag, Ruben Amorim rồi Carrick lần lượt được trao niềm tin. Mỗi người mang đến một ý tưởng khác nhau, nhưng chưa ai có thể giúp đội bóng duy trì thành công lâu dài.

Carrick có thể chưa đủ kinh nghiệm để đưa MU trở lại đỉnh cao. Song việc đội bóng phải tính chuyện sa thải ông chỉ vài tháng sau khi ký hợp đồng đến năm 2028 cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng những quyết định ở cấp điều hành.

MU có quyền lựa chọn Pochettino nếu tin rằng chiến lược gia người Argentina phù hợp hơn. Một CLB lớn không thể giữ HLV chỉ vì những đóng góp trong quá khứ.

Điều Carrick xứng đáng nhận được là sự tôn trọng trong cách MU đưa ra quyết định.

Ngày 11/11, ông vẫn đến Carrington làm việc khi truyền thông Anh liên tục đưa tin về người kế nhiệm. Carrick chưa nhận thông báo sa thải chính thức, nhưng câu chuyện tương lai của ông đã được đem ra bàn luận công khai.

Với một người từng dành gần 20 năm cho MU, một cuộc chia tay như vậy, nếu xảy ra, khó có thể xem là trọn vẹn.

Carrick không phải HLV đầu tiên thất bại tại Old Trafford và có lẽ cũng không phải người cuối cùng. Nhưng ông khác nhiều người tiền nhiệm ở chỗ đã từng hiểu rất rõ cảm giác chiến thắng trong màu áo đỏ.

Ông từng nâng cúp Premier League, chơi những trận Champions League lớn nhất và chứng kiến MU trở thành đội bóng khiến các đối thủ phải dè chừng. Giờ Carrick phải tìm cách cứu một tập thể đang đứng thứ 18 ở giải quốc nội.

Hai hình ảnh cách nhau gần hai thập kỷ cho thấy MU đã thay đổi nhiều đến mức nào.

Nếu phải ra đi, Carrick có thể tiếc nuối vì không hoàn thành công việc. Ông cũng có quyền thất vọng khi những thành công trong nửa đầu năm 2026 nhanh chóng bị phủ bóng bởi một khởi đầu tệ hại.

Nhưng người hâm mộ không nên chỉ nhớ đến Carrick qua vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Ông từng là tiền vệ quan trọng của một thế hệ vô địch, từng ở lại làm trợ lý sau khi giải nghệ và hai lần nhận lời dẫn dắt đội bóng khi Old Trafford cần người đứng ra gánh trách nhiệm.

Carrick đã thất bại trong nhiều trận đấu mùa này. Chuyện ông có đủ năng lực tiếp tục công việc hay không là điều ban lãnh đạo phải quyết định. Những gì ông đóng góp cho MU suốt gần 20 năm vẫn xứng đáng được ghi nhận.

Năm 2006, Carrick đến Old Trafford khi MU đang chuẩn bị bước vào một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử. Hai mươi năm sau, ông đứng trước nguy cơ rời đi khi đội bóng đang vật lộn ở nhóm cuối Premier League.

Carrick từng thay đổi nhiều vai trò để tiếp tục gắn bó với MU. Từ cầu thủ đến trợ lý, từ HLV tạm quyền đến HLV trưởng chính thức, ông vẫn chọn trở về mỗi khi có cơ hội.

Chỉ tiếc rằng tình yêu dành cho một đội bóng không phải lúc nào cũng được đền đáp bằng một cái kết đẹp.