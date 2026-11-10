Bí ẩn về những 'khuôn mặt' trên Hỏa tinh

Theo các hình ảnh gửi về từ tàu vũ trụ trên bề mặt Hỏa tinh xuất hiện những khuôn mặt cười kỳ lạ. Những hình ảnh này được tạo nên từ các vụ va chạm giữa Hỏa tinh và các thiên thể.

Các khe rãnh trên bề mặt Hỏa tinh được tạo nên từ những cuộc va chạm với các thiên thể. Ảnh minh họa. T.T.

Thiên văn học về Dải Ngân Hà cũng tràn ngập những hình dạng tưởng tượng, ví dụ Tinh vân Đầu Ngựa, Tinh vân Eskimo, Tinh vân Cú, Tinh vân Homunculus, Tinh vân Nhện Tarantula và Tinh vân Bắc Mỹ, tất cả đều là những đám mây khí và bụi bất thường, được chiếu sáng bởi các ngôi sao sáng và mỗi cái đều có quy mô vượt xa hệ Mặt Trời của chúng ta.

Khi các nhà thiên văn lập bản đồ phân bố của các thiên hà trong phạm vi vài trăm triệu năm ánh sáng, họ đã vẽ ra được một hình dạng thô sơ của con người mà họ gọi là “Người que”. Cấu trúc này được hiểu là tương tự như các bong bóng xà phòng khổng lồ liền kề nhau, các thiên hà hình thành trên bề mặt của các bong bóng liền kề và gần như không có thiên hà nào ở bên trong. Điều này làm cho việc tạo thành một mẫu hình đối xứng hai bên giống như người que trở nên khá hợp lý.

Sao Hỏa dễ chịu hơn nhiều so với Sao Kim, dẫu vậy, các tàu đổ bộ Viking không thể cung cấp bằng chứng thuyết phục nào cho sự sống. Địa hình của hành tinh này cực kỳ dị biệt và đa dạng. Với khoảng 100.000 bức ảnh cận cảnh có sẵn, không có gì ngạc nhiên khi theo thời gian, đã có những tuyên bố về những điều bất thường trên Hỏa tinh.

Ví dụ, có một “khuôn mặt vui vẻ” nằm trong một miệng hố va chạm rộng 8 km trên Hỏa tinh, với một loạt các vệt bắn tung toé bên ngoài, khiến nó trông giống như hình ảnh thông thường của một Mặt Trời đang mỉm cười. Nhưng không ai tuyên bố rằng điều này đã được tạo ra bởi một nền văn minh tiên tiến của người Sao Hỏa nhằm thu hút sự chú ý của chúng ta.

Chúng ta nhận thức rằng, với vô số vật thể có kích cỡ khác nhau rơi từ trên trời xuống, với bề mặt nảy bật, trầm lắng và tái cấu trúc sau mỗi vụ va chạm và với dòng chảy bùn nước cổ xưa cùng cát gió hiện đại nhào nặn bề mặt, sẽ có đủ loại địa hình được tạo thành.

Nếu chúng ta xem xét 100.000 bức ảnh, không có gì lạ khi thỉnh thoảng ta sẽ bắt gặp thứ gì đó giống khuôn mặt. Với bộ não lập trình nhận diện khuôn mặt từ thời thơ ấu, sẽ thật đáng ngạc nhiên nếu chúng ta không tìm thấy vài chỗ giống như vậy.

Một vài ngọn núi nhỏ trên Hỏa tinh trông giống như những kim tự tháp. Ở vùng cao nguyên Elysium, có một cụm các kim tự tháp như vậy, cái lớn nhất có đáy rộng vài kilomet, tất cả đều cùng hướng theo một chiều.

Có điều gì đó hơi kỳ bí về những kim tự tháp trong sa mạc này, rất gợi nhớ đến cao nguyên Giza ở Ai Cập và tôi rất muốn khảo sát chúng kỹ hơn. Tuy nhiên, có hợp lý không khi suy luận rằng có các pharaoh trên Hỏa tinh?

Những đặc điểm tương tự cũng đã được biết đến ở Trái đất ở dạng thu nhỏ, đặc biệt là ở Nam Cực. Một số chỉ cao tới đầu gối bạn. Nếu chúng ta không biết gì khác về chúng, có công bằng không nếu kết luận rằng chúng được chế tác bởi những người Ai Cập tí hon sống trong vùng hoang vu băng giá? (Giả thuyết này có thể phần nào phù hợp với quan sát, nhưng bị bác bỏ bởi rất nhiều điều chúng ta biết về môi trường cực và sinh lý học con người).

Thực tế, chúng được hình thành bởi sự xói mòn của gió, những hạt bụi mịn được gió mạnh thổi theo một hướng nhất định, theo năm tháng đã tạc những gò đất bất quy tắc thành các kim tự tháp đối xứng đẹp đẽ. Chúng được gọi là dreikanters - từ tiếng Đức có nghĩa là “ba mặt”.

Đây là trật tự được tạo ra từ hỗn loạn bởi các quá trình tự nhiên, điều mà chúng ta thấy lặp đi lặp lại trong vũ trụ (ví dụ như trong các thiên hà xoắn ốc quay). Mỗi khi điều đó xảy ra, chúng ta lại bị thôi thúc muốn suy diễn rằng có sự can thiệp trực tiếp của một Đấng Tạo hóa.