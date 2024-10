Bí ẩn đằng sau sự thất sủng của De Ligt

Dù đội trưởng Virgil van Dijk phải vắng mặt vì án treo giò, De Ligt vẫn không được trao cơ hội ra sân ở trận gặp Đức rạng sáng 15/10 (giờ Hà Nội) tại UEFA Nations League, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Như vậy, trong hai trận gặp Hungary và Đức, De Ligt chỉ có vỏn vẹn 9 phút thi đấu, phần lớn thời gian phải ngồi trên ghế dự bị. Đặc biệt, trong trận thua 0-1 trước Đức trên sân Allianz Arena, HLV Koeman sử dụng cặp trung vệ Stefan de Vrij và Micky van de Ven, bỏ qua De Ligt dù anh là sự lựa chọn quen thuộc của đội tuyển trong các năm trước.

Sự vắng mặt của Van Dijk sau chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Hungary hôm 12/10 được cho là sẽ mở ra cơ hội cho De Ligt khi Hà Lan làm khách trước Đức. Tuy nhiên, HLV Koeman lại đặt niềm tin vào De Vrij, trung vệ 32 tuổi đang thi đấu không thường xuyên tại Inter Milan.

Ở mùa giải 2024/25, De Vrij chỉ có 114 phút ra sân tại Serie A và 64 phút tại Champions League – con số khiêm tốn so với một cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Màn trình diễn của De Vrij cũng không nổi bật, khiến việc HLV Koeman lựa chọn anh thay vì De Ligt trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Tuy nhiên, có lẽ lý do sâu xa nằm ở phong độ không ổn định của De Ligt. Trung vệ này có những sai lầm đáng trách trong loạt trận quốc tế vào tháng trước. Chính HLV Koeman từng thừa nhận rằng ông không để De Ligt ra sân để “bảo vệ” học trò. Quyết định này càng củng cố nhận định rằng De Ligt không còn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ chiến lược gia người Hà Lan.

Phong độ sa sút của De Ligt cũng thể hiện rõ ở cấp CLB. Sau trận hòa 3-3 với FC Porto tại Europa League hôm 3/10, HLV Erik ten Hag của Manchester United đẩy anh lên ghế dự bị trong chuyến làm khách tới sân Aston Villa tại Premier League. Đáng chú ý, De Ligt còn bị thay ra từ phút 79 trong trận đấu với Porto, cho thấy sự thất vọng mà ban huấn luyện dành cho anh.

Có thể nói, chính vì sự sa sút phong độ ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia mà HLV Koeman quyết định đặt niềm tin vào De Vrij – người vẫn thường xuyên được sử dụng tại Euro 2024. Điều này đồng nghĩa với việc vị thế của De Ligt tại tuyển Hà Lan chưa được cải thiện và tương lai của anh dưới thời Koeman đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Từ một tài năng sáng giá, De Ligt đang đứng trước ngưỡng cửa thách thức lớn trong sự nghiệp, khi bản thân phải tìm cách lấy lại niềm tin từ HLV và đồng đội để có thể tiếp tục đóng góp cho tuyển Hà Lan.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.