Bhutan chi 1,3 tỷ USD tiền số xây dựng 'thành phố chánh niệm'

Ngày 17/12, Bhutan - quốc gia nhỏ bé nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc - tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỷ USD từ nguồn dự trữ tiền mã hóa quốc gia để phát triển thành phố chánh niệm Gelephu.

Tu viện Paro Taktsang nằm cheo leo bên vách đá là một công trình nổi tiếng của Bhutan. Ảnh: National Geographic.

Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo nên trung tâm kinh tế mới của vương quốc nằm trên dãy Himalaya.

Bhutan từ lâu theo đuổi chính sách ưu tiên “tổng hạnh phúc quốc gia” thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cách tiếp cận đó chưa giúp Bhutan giải quyết triệt để tình trạng thất nghiệp. Vấn đề này đang khiến hàng nghìn người trẻ Bhutan phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.

Trong nỗ lực đảo ngược xu hướng chảy máu lao động và thu hút đầu tư nước ngoài, năm 2023, Bhutan đã công bố kế hoạch xây dựng thành phố chánh niệm Gelephu (GMC), một đặc khu kinh tế nằm gần biên giới Ấn Độ.

Ngày 17/12, trong bài diễn văn nhân Ngày Quốc khánh Bhutan, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck khẳng định mục tiêu của dự án này là bảo đảm mọi công dân Bhutan đều được hưởng lợi.

“Tôi bảo đảm rằng mỗi người Bhutan đều là người giám hộ, là bên liên quan và là người thụ hưởng từ thành phố chánh niệm Gelephu. Để hỗ trợ chính sách này, hôm nay tôi công bố phân bổ tối đa 10.000 bitcoin, với giá trị xấp xỉ 1 tỷ USD . Cam kết này là dành cho người dân, cho thanh niên và cho tương lai quốc gia”, Quốc vương Bhutan khẳng định.

Quốc vương Bhutan mô tả Gelephu sẽ là một “thành phố chánh niệm”, nơi quy tụ các doanh nghiệp có ý thức, cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và được truyền cảm hứng từ di sản tinh thần Phật giáo.

Bhutan là một trong số ít quốc gia trên thế giới đạt mức phát thải carbon âm. Nước này phát triển mạnh thủy điện và xuất khẩu điện sang Ấn Độ, đồng thời tận dụng nguồn năng lượng giá rẻ để triển khai hoạt động đào tiền mã hóa, đặc biệt là bitcoin, dưới sự hỗ trợ của chính phủ.

Theo Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Bhutan hiện khoảng 3.718 USD . Giai đoạn 2021-2022, tập đoàn nhà nước Druk Holding and Investments đã đầu tư 539 triệu USD , tương đương gần 1/5 GDP quốc gia, để triển khai các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa.

Dù giá trị chính xác của khối tài sản tiền số mà Bhutan đang nắm giữ không được công bố, nhưng giới quan sát cho rằng quốc gia này đã tích lũy được lượng tài sản tiền số đáng kể trong những năm gần đây.

Việc sử dụng tiền mã hóa để phát triển một đặc khu kinh tế mang màu sắc tinh thần Phật giáo được đánh giá là bước đi táo bạo, phản ánh nỗ lực dung hòa giữa bản sắc văn hóa và đòi hỏi phát triển kinh tế của Bhutan.

Với kế hoạch xây dựng thành phố chánh niệm Gelephu, Bhutan đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng quốc gia này sẵn sàng thử nghiệm trên con đường phát triển khác biệt. Nơi đây, tăng trưởng kinh tế luôn được đặt song hành với hạnh phúc của người dân, sự phát triển bền vững và các giá trị tinh thần được gìn giữ, bảo tồn.