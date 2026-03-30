BeyondK - MCN hàng đầu về livestream và social commerce tại Việt Nam

Trong bối cảnh thương mại điện tử tại Việt Nam tăng trưởng, mô hình livestream và social commerce trở thành động lực quan trọng thúc đẩy doanh thu hiệu quả cho thương hiệu.

Giữa làn sóng này, BeyondK nổi lên như một trong những MCN (Multi-Channel Network) hàng đầu, đóng vai trò kết nối thương hiệu với cộng đồng nhà sáng tạo nội dung và người tiêu dùng.

BeyondK đang hợp tác nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế, đồng thời trực tiếp làm việc cùng celeb/KOL nổi tiếng như Ninh Dương Lan Ngọc, ST Sơn Thạch, Diệp Lê, Duy Thẩm… Qua đó, doanh nghiệp xây dựng được nguồn lực nội dung đa dạng và khả năng triển khai linh hoạt cho các chiến dịch.

“Next Stop Korea: Brand Spotlight 2026” có sự tham dự của 25 thương hiệu Hàn Quốc.

Lợi thế của BeyondK không chỉ đến từ mạng lưới KOL và influencer rộng khắp, đội ngũ chuyên nghiệp, luôn cập nhật xu hướng, mà còn nằm ở sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu và hành vi người tiêu dùng Việt Nam. Kết hợp kinh nghiệm nhiều năm vận hành chiến dịch marketing, BeyondK có khả năng tối ưu hiệu quả triển khai và gia tăng giá trị cho thương hiệu.

BeyondK không chỉ dừng lại ở vai trò trung gian, mà đồng hành cùng thương hiệu trong toàn bộ quá trình phát triển tại thị trường Việt Nam - từ khảo sát thị trường, thử nghiệm mô hình bán hàng đến xây dựng chiến lược tăng trưởng phù hợp. Đặc biệt, doanh nghiệp tập trung vào việc xây dựng chiến lược tiếp cận và tối ưu hiệu quả bán hàng dựa trên nội dung và hành vi người tiêu dùng. Thay vì chỉ đưa sản phẩm ra thị trường, BeyondK định hướng cách tiếp cận phù hợp từng tệp khách hàng, từ đó nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và tạo ra giá trị bền vững cho thương hiệu.

Ông Danny - Chủ tịch, founder BeyondK - cùng KOL Diệp Lê chia sẻ tại “Next Stop Korea: Brand Spotlight 2026”.

Từ những lợi thế và kinh nghiệm tích lũy, BeyondK còn xây dựng cho mình tầm nhìn chiến lược rõ ràng và ngày càng khẳng định vị thế của mình tại Việt Nam và quốc tế. Một trong những hoạt động tiêu biểu cho quá trình này là chương trình casting “Next Stop Korea 2025”, được thiết kế nhằm thúc đẩy kết nối và mở rộng hệ sinh thái affiliate marketing và thương mại điện tử giữa Việt Nam với thương hiệu Hàn Quốc.

Tiếp nối hành trình đó, buổi gặp gỡ “Next Stop Korea: Brand Spotlight 2026” - diễn ra ngày 25/3 với sự góp mặt của 25 thương hiệu Hàn Quốc, cho thấy sức hút và uy tín ngày càng lớn của BeyondK trên thị trường khu vực. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội hợp tác chiến lược và cập nhật xu hướng, mà còn góp phần kết nối sâu hơn giữa thương hiệu quốc tế và thị trường Việt Nam, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của BeyondK là một trong những MCN hàng đầu tại Việt Nam.

“Next Stop Korea: Brand Spotlight 2026” - nơi BeyondK thúc đẩy kết nối thương hiệu Hàn Quốc với thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh thương hiệu ngày càng chú trọng đến hiệu quả và tính bền vững, đặc biệt là nhu cầu mở rộng tại thị trường tiềm năng như Việt Nam, BeyondK ngày càng nhận được sự tin tưởng từ nhiều đối tác. Qua đó, BeyondK trở thành một trong những đơn vị đồng hành trong chiến lược phát triển dài hạn của thương hiệu quốc tế, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những MCN hàng đầu trong lĩnh vực livestream và social commerce tại Việt Nam.