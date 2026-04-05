Bếp điện hút khách mua ở TP.HCM

Bếp điện đang được nhiều người dân ở TP.HCM mua về sử dụng sau khi giá gas tăng cao trong thời gian qua.

Chị Nguyễn Vân Vy (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) cho biết, khi chuẩn bị đổi bình gas mới, chị được thông báo giá đã tăng khoảng 95.000 đồng/bình 12 kg. Sau khi cân nhắc, chị quyết định chuyển sang sử dụng bếp điện.

Theo chị Vy, gia đình có 3 người nên chỉ cần một bếp điện đơn là đủ để nấu những bữa ăn cơ bản. Sau khi tìm hiểu, chị quyết định mua bếp điện với giá khoảng 800.000 đồng để thay thế bếp gas.

“Nhà tôi thường chỉ ăn cơm với 2 món, một món mặn và một món canh. Việc nấu ăn cũng khá gọn nhẹ nên tôi chọn chiếc bếp từ đơn là phù hợp”, chị Vy nói.

Cũng theo chị Vy, giá gas tăng là thời điểm thích hợp để gia đình chị chuyển đổi qua bếp điện. Việc sử dụng bếp điện sẽ giúp không gian bếp đỡ nóng bức hơn so với bếp gas.

Nhiều gia đình ở TP.HCM chuyển đổi sang bếp điện sau khi giá gas tăng mạnh. Ảnh: B.L.

Tương tự, gia đình anh Trần Hữu Thắng (ngụ đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) chia sẻ, gia đình anh cũng đã đặt mua bếp điện của một thương hiệu đến từ Đức. Dự kiến, chiếc bếp được giao hàng vào ngày 4/4.

Theo anh Thắng, nếu so với giá gas hồi đầu tháng 3 thì một bình gas 12 kg đã tăng đến gần 200.000 đồng. Trong khi đó, anh tham khảo thông tin từ bạn bè thì bếp điện sử dụng tiện lợi, ít tốn kém. Giá điện cũng ổn định hơn so với giá gas.

Người dân quan tâm và mua sắm bếp điện nhiều hơn. Ảnh: Đại Việt.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều người dân tại TP.HCM có xu hướng chuyển đổi từ bếp gas sang bếp điện sau khi giá gas tăng mạnh.

Đại diện cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám chia sẻ, ngay sau khi giá gas tăng cao, nhiều người dân đã liên hệ với cửa hàng này để tìm hiểu thông tin và mua bếp điện về sử dụng.

Các loại bếp điện đơn, bếp điện đôi (2 vùng nấu) được người dân quan tâm nhất. Đối với bếp điện đơn, giá các sản phẩm khá “dễ thở", dao động từ 760.000 đến 2 triệu đồng/chiếc. Bếp điện đôi có giá dao động 10-18 triệu đồng/chiếc.

Theo đại diện cửa hàng, các loại bếp từ được yêu thích hơn so với hồng ngoại vì không tỏa nhiệt, không gây nóng bức khi nấu ăn. Nhiều loại bếp điện thương hiệu của Đức, sản xuất ở Thái Lan được người tiêu dùng TP.HCM ưa chuộng vì giá cả phải chăng, bền bỉ.

Bếp điện có 2 hoặc 3 vùng nấu có giá dao động 10-18 triệu đồng/chiếc. Ảnh: Đại Việt.

Anh Lâm Vũ, chủ cửa hàng thiết bị bếp trên đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng cho hay, sau khi giá gas tăng mạnh, lượng khách đến cửa hàng mua bếp điện đã tăng khoảng 20%. Trong khi đó, lượng khách đặt hàng online tăng khoảng 30%.

Theo anh Vũ, với những bếp điện sử dụng nấu ăn trong gia đình thì mỗi tháng tiêu tốn khoảng 100.000-300.000 đồng tiền điện, tùy vào thời gian nấu ăn ít hay nhiều. Ưu điểm của bếp điện là sạch sẽ, không gây nóng bức cho người sử dụng, đặc biệt là những tháng cao điểm nắng nóng tại miền Nam.

Các loại bếp đơn, bếp đôi được bày bán tại cửa hàng, giá cả phải chăng.

Đại diện một số cửa hàng kinh doanh thiết bị bếp trên đường Ba Tháng Hai, Lý Thái Tổ cho biết, nhu cầu mua bếp điện của người dân cũng đã tăng 20-30% trong vài ngày qua. Bếp từ vẫn được người dân ưa chuộng nhất với dải giá 1-2 triệu đồng/bếp đơn và 9-14 triệu đồng/bếp đôi.

Kể từ ngày 1/4, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh gas khu vực phía Nam đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán lẻ, với mức tăng phổ biến gần 8.000 đồng/kg. Đây được xem là một trong những đợt tăng giá gas mạnh nhất trong thời gian qua.

Theo thông báo của các doanh nghiệp như Saigon Petro, Vimexco Gas, VT Gas, SOPET Gas One, Gia Đình Gas, Long Yin… giá gas bán lẻ tăng 7.917 đồng/kg (đã bao gồm VAT). Với mức tăng này, mỗi bình 12 kg tăng khoảng 95.000 đồng, bình 45 kg tăng khoảng 356.000 đồng, còn bình 50 kg tăng gần 395.000 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH TotalEnergies LPG Việt Nam (TELPGV) cũng thông báo tăng khoảng 7.700-8.000 đồng/kg sau thuế.

Như vậy, mặt bằng giá gas trong đợt này tăng 7.000-8.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ phổ biến trên thị trường đã lên khoảng 640.000-660.000 đồng/bình 12 kg, tùy thương hiệu và khu vực.

Các doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân chủ yếu do giá gas thế giới tăng mạnh. Cụ thể, giá CP (giá hợp đồng) tháng 4/2026 được chốt ở mức 775 USD /tấn, tăng tới 232,5 USD /tấn so với tháng 3. Bên cạnh đó, giá premium nhập khẩu (phí chênh lệch) tăng cao và nguồn cung LPG tiếp tục hạn chế cũng góp phần đẩy giá gas trong nước đi lên.

Đáng chú ý, đây không phải là đợt tăng đơn lẻ. Trước đó, trong tháng 3, thị trường gas đã ghi nhận nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp. Nhiều doanh nghiệp đã tăng giá 3-5 lần chỉ trong chưa đầy một tháng, với mức tăng lũy kế 120.000-150.000 đồng/bình 12 kg.

Như vậy, tính chung từ đầu tháng 3 đến nay, giá gas đã tăng khoảng 200.000 đồng/bình 12 kg. Việc giá gas tăng liên tục đang tạo áp lực rõ rệt lên chi phí sinh hoạt và hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đại diện một số quán cơm và phở tại TP.HCM cho biết, với giá gas tăng như hiện nay, mỗi tháng, các quán phải chi thêm 1,5-3 triệu đồng tiền gas so với hồi đầu tháng 3. Giá gas và giá xăng dầu tăng mạnh khiến nhiều mặt hàng khác cũng tăng theo. Các quán ăn buộc phải tăng giá bán kể từ đầu tháng 4 này.