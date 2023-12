Benzema gây rắc rối ở Saudi Arabia

"Benzema đã rời Jeddah, thế nhưng chưa rõ lý do cho chuyến đi vào thời điểm giữa mùa của cầu thủ này là gì", trang Al-Riyadiya của Saudi Arabia cho biết.

Cũng theo truyền thông Saudi Arabia, Benzema bỗng dưng "mất tích" chỉ vài giờ trước trận Al Ittihad gặp Al Taee thuộc vòng 19 Saudi Pro League sẽ diễn ra ngày 30/12. Trận đấu này sau đó cũng được tạm hoãn theo yêu cầu từ Al Ittihad. Đội bóng cho biết thời tiết xấu làm ảnh hưởng tới lịch trình di chuyển của CLB, khiến họ không kịp tới địa điểm thi đấu.

Sau trận thua Al Nassr hôm 27/12, Benzema cũng được trang Al-Riyadiya loan tin đã vắng mặt trong hai buổi tập tiếp theo. Không rõ lý do của cựu sao Real Madrid là gì.

HLV Marcelo Gallardo của Al Ittihad chưa đưa ra phát ngôn nào liên quan tới trường hợp của Benzema. Truyền thông Saudi Arabia tiết lộ rằng chân sút người Pháp có thể đang bất đồng chính kiến với CLB.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cũng như người hâm mộ của Al Ittihad cáo buộc Benzema tỏ thái độ hời hợt, thiếu chuyên nghiệp cũng như không có khát khao mãnh liệt với đội bóng. Nayef Hazazi, cựu ngôi sao CLB Al Taawoun, cho rằng Benzema quá yếu đuối, đồng thời chê cựu tiền đạo Real Madrid không phải hình mẫu lý tưởng cho những cầu thủ trẻ xung quanh noi theo.

Nayef Hazazi nói: "Hãy tưởng tượng tôi là cầu thủ trẻ của Al Ittihad đang ngồi trên ghế dự bị, và thấy thủ quân Benzema tỏ ra nhút nhát, chỉ biết trốn sau hậu vệ và thiếu tinh thần chiến đấu".

Theo Goal, hồi đầu mùa giải, người hâm mộ Al Ittihad chỉ trích Benzema quá lười biếng và không sẵn lòng đóng góp vào màn trình diễn chung của toàn đội. Dù cho tiền đạo 36 tuổi vẫn ghi được bàn thắng, chừng ấy không đủ để thỏa mãn sự kỳ vọng của CĐV.

Benzema gia nhập Al Ittihad vào hè 2023 với mức lương lên tới 107 triệu euro mỗi mùa. Tới nay, cựu sao Real Madrid ghi 12 bàn và có 5 kiến tạo sau 20 trận.

