Chuyện gì đang xảy ra với Benzema

"Benzema đang mất tích" là bình luận của người hâm mộ Al Itihad trên mạng xã hội. Điều này đúng về nghĩa đen lẫn bóng.

Từ sau trận thua Al Nassr hôm 27/12, Benzema không tham dự bất cứ buổi tập nào của CLB. Chưa rõ lý do của cầu thủ người Pháp là gì. Đáng nói, đây không phải lần đầu cựu sao Real Madrid vắng mặt trên sân tập.

Một năm trước, Benzema là chủ nhân Quả bóng vàng. Còn giờ, mọi thứ đảo chiều. Gần đây, người hâm mộ Al Ittihad đặt cho Benzema biệt danh mới, là "đứa con của sự thất vọng", ngay cả khi anh ghi 12 bàn và có 5 kiến tạo sau 20 trận.

Đã có sự bất công cho Benzema? Làm thế nào một cầu thủ đóng góp 17 bàn cho CLB lại hứng chịu cơn thịnh nộ từ NHM? Có nhiều cách để lý giải điều này.

Mức lương của Benzema ở Al Itihad lên tới 107 triệu euro mỗi năm. Khi nhận con số kếch xù như vậy, tất cả muốn thấy tiền đạo người Pháp chơi thứ bóng đá bùng nổ, đẳng cấp như những gì anh đã làm như ở Real Madrid.

Thực tế không cho thấy điều đó. Thành tích ghi bàn của Benzema kém Cristiano Ronaldo, người đã có 19 bàn. Thậm chí, Aleksandar Mitrovic hay Georges-Kevin N’Koudou sở hữu số pha lập công nhiều hơn cầu thủ người Pháp, họ lần lượt ghi 16 và 14 bàn.

Trong những trận đấu lớn, Benzema mờ nhạt. Gặp Al Ahly ở FIFA Club World Cup, tiền đạo người Pháp đá hỏng phạt đền được cho là khoảnh khắc quyết định số phận trận đấu. "Chúng tôi được hưởng quả phạt đền, nhưng Karim Benzema lại bỏ lỡ. Điều này khiến chúng tôi gặp khó về mặt tinh thần sau đó", HLV Marcelo Gallardo của Al Ittihad chia sẻ. Còn khi chạm trán Al Nassr, Benzema hoàn toàn bị lu mờ bởi Cristiano Ronaldo.

Là đội trưởng Al Ittihad, Benzema lẽ ra phải cho thấy nỗ lực, khát khao vượt trội phần còn lại. Anh phải là nguồn cảm hứng, giúp những vệ tinh xung quanh chơi tốt hơn. Đáng tiếc thay, người hâm mộ không nhìn thấy điều đó.

"Benzema sắm vai đội trưởng Al Ittihad, nhưng không gây được ấn tượng gì cho thấy mình là thủ quân CLB. Benzema thi đấu rất thiếu tinh thần, như thể đang ở một thế giới khác", anh Amir, một CĐV của Al Ittihad, thốt lên.

Nayef Hazazi, cựu ngôi sao CLB Al Taawoun, cho rằng Benzema quá yếu đuối, đồng thời chê cựu tiền đạo Real Madrid không phải hình mẫu lý tưởng cho những cầu thủ trẻ xung quanh noi theo. Anh nói: "Hãy tưởng tượng tôi là cầu thủ trẻ của Al Ittihad đang ngồi trên ghế dự bị, và thấy thủ quân Benzema tỏ ra nhút nhát, chỉ biết trốn sau hậu vệ và thiếu tinh thần chiến đấu".

Theo Goal, hồi đầu mùa giải, NHM Al Ittihad cho rằng Benzema quá lười biếng và không sẵn lòng đóng góp vào màn trình diễn chung của toàn đội. Dù cho tiền đạo 36 tuổi vẫn ghi được bàn thắng, chừng ấy không đủ để thỏa mãn sự kỳ vọng của CĐV.

Hãy nhớ rằng Benzema tới Al Ittihad với tư cách chủ nhân Quả bóng vàng. Anh lại trẻ hơn Cristiano Ronaldo tới 2 tuổi. Ở CLB, mức lương của tiền đạo người Pháp lại rất cao. Cuối cùng, Benzema bị tố cáo "không còn ham muốn chơi bóng".

Bình luận viên Abdul Karim Al Jasser của Saudi Arabia cho rằng Benzema đang trải qua "tình huống rất kỳ lạ", điều mà một "cầu thủ đẳng cấp cao" đôi lúc phải trải qua. Cách nói này để chỉ tiền đạo người Pháp mất hết động lực sau khi đã no nê vinh quang cùng Real Madrid trước đó.

"Benzema có thể mâu thuẫn với tình hình của Al Ittihad và các vấn đề nội bộ. Song, điều đó không phải lời bào chữa cho cầu thủ này vì sự thiếu nỗ lực trong các trận đấu. Benzema giờ bỏ lỡ những cơ hội quá dễ dàng và dường như chẳng thiết tha thi đấu", BLV Abdul Karim Al Jasser nêu quan điểm.

Kém cỏi trên sân, mối quan hệ giữa Benzema và NHM Al Ittihad được cho là cũng tan vỡ. Hành động xóa trang mạng xã hội của tiền đạo người Pháp như muốn nói lên rằng "anh quá ngán ngẩm với môi trường mới".

Khi một cầu thủ sa sút, việc họ phải nhận những lời chỉ trích là điều bình thường. Ronaldo nhận vô số lăng mạ suốt sự nghiệp thi đấu. Vào cuối ngày, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy phong độ đỉnh cao.

Những lời chỉ trích không thể hạ gục Ronaldo, ngược lại giúp anh quyết tâm hơn. Benzema chọn cách né tránh. Quyết định xóa tài khoản MXH cho thấy thêm rằng mối quan hệ giữa anh và NHM Al Ittihad trở nên rất chua chát và thật khó đoán mọi thứ sẽ đi về đâu.

Một nhà báo Saudi Arabia từng nói với chương trình Action Avec Walid: "Khoảng cách giữa Benzema và công chúng ngày càng lớn. Anh ấy không ra sân và không tạo ra được khác biệt nào. Trên hết, Benzema chẳng cho thấy nỗ lực, như thể đang nói với NHM: 'Tôi chỉ đang vui đùa với bạn thôi'".

"Khi Ronaldo tới Saudi Arabia vào tháng 1, anh ấy cho thấy bản thân muốn ra sân để cống hiến, còn Benzema thì không. Có vẻ đội bóng không thích anh ấy. Điều này cũng khiến Benzema mất đi sự thoải mái", nhà báo này nói thêm.

Cuộc phiêu lưu của Benzema tại Saudi Arabia mới kéo dài vài tháng, nhưng tình hình dần trở nên tệ đi. Tiền đạo người Pháp giờ như ngôi sao cô đơn ở châu Á xa xôi. Từ văn hóa tới mọi thứ khác, tất cả không giống như châu Âu. Lúc còn chơi Real Madrid, Benzema có những đồng đội thân thiết để chia sẻ. Còn giờ, ai sẽ hậu thuẫn anh?

Benzema càng chơi kém, sự chỉ trích lại càng lớn dần, để rồi khi giới hạn chịu đựng lên tới đỉnh điểm, tất cả có thể sẽ bung bét. Trong trường hợp tệ nhất, Benzema phải sớm rời Saudi Arabia, nhưng khi đó, anh còn có thể đi đâu?

Sau tất cả, Benzema giờ có lẽ vỡ mộng tại Saudi Arabia.

