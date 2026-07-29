Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW tiếp nhận công nghệ Renuvion J-Plasma

Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW tổ chức workshop “Nguyên lý và ứng dụng J-Plasma trong căng da mặt và co hồi mô sinh học” tại hội trường bệnh viện (phường Bến Thành, TP.HCM).

Chương trình quy tụ nhiều bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước, cùng 2 bài báo cáo chuyên sâu về công nghệ J-Plasma.

Workshop quốc tế về công nghệ Renuvion J-Plasma

Điểm được người tham dự chú ý là phần trình chiếu video ghi lại ca trẻ hóa gương mặt và vùng cổ vừa được thực hiện bằng công nghệ J-Plasma. Thay vì chỉ nghe lý thuyết, khách mời được xem toàn bộ diễn biến ca điều trị, kèm phần chia sẻ, phân tích của bác sĩ thực hiện.

Toàn cảnh workshop J-Plasma tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW.

Chia sẻ về ca điều trị được trình chiếu tại workshop, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW, cho biết: “Bệnh viện xin cảm ơn Công ty Việt Can cùng ông Lai Chao Yi đã hỗ trợ thực hiện ca trẻ hóa gương mặt và vùng cổ bằng công nghệ J-Plasma. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa trước và sau khi thực hiện thủ thuật”.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung trình bày tại workshop.

Ông cũng nhấn mạnh yếu tố then chốt khi ứng dụng công nghệ mới: “Quan trọng nhất là bác sĩ phải xác định đúng chỉ định, trường hợp nào nên phẫu thuật căng da mặt truyền thống, trường hợp nào có thể áp dụng công nghệ ít xâm lấn hơn. Tôi mong rằng khi bác sĩ thực hiện nhiều ca hơn, chúng ta sẽ có thêm báo cáo, kinh nghiệm để cùng chia sẻ với đồng nghiệp”.

Phù hợp xu hướng ít xâm lấn

Là chuyên gia trong lĩnh vực y khoa thẩm mỹ, ông Lai Chao Yi, Giám đốc điều hành Hệ thống phòng khám tạo hình OmniLife Aesthetic Medical Clinic (Đài Loan, Trung Quốc), nhận định: “Tôi tin ca này sẽ cho kết quả khả quan. Ê-kíp đã dùng công nghệ Renuvion áp dụng cho vùng đường viền hàm và gò má”.

Ông cũng lý giải vì sao công nghệ này phù hợp khách hàng châu Á: “Phần lớn khách hàng châu Á ưu tiên thủ thuật ít xâm lấn vì lo ngại vấn đề sẹo. Nếu ứng dụng đúng cách, Renuvion có thể mang lại kết quả”.

Ông Lai Chao Yi trao đổi cùng TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung tại workshop.

Thiết bị trung tâm của buổi hội thảo là Apyx One Console, phát triển bởi Apyx Medical (Mỹ), ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma kết hợp năng lượng RF với khí Helium ion hóa thành plasma lạnh. RF làm nóng mô dưới da đến 85 độ C trong thời gian chỉ 0,044 giây để kích thích co rút collagen, trong khi dòng khí helium có tác dụng làm mát, giúp kiểm soát nhiệt và hạn chế ảnh hưởng mô xung quanh.

Thiết bị Apyx One Console được trưng bày tại sự kiện.

Bệnh viện cho biết thiết bị Apyx One Console ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma được FDA (Mỹ) cấp phép sử dụng trong thủ thuật thẩm mỹ dưới da nhằm góp phần cải thiện tình trạng da chảy xệ. Bên cạnh đó, thiết bị này cũng là một trong số ít thiết bị được FDA mở rộng chỉ định cho co hồi mô mềm sau hút mỡ.

Việc tổ chức workshop với sự tham dự của chuyên gia quốc tế và để bác sĩ điều trị chia sẻ tại sự kiện cho thấy Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW không chỉ dừng ở việc trang bị máy móc, mà đầu tư nghiêm túc vào đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ y bác sĩ.

Đội ngũ y bác sĩ cùng với khách mời tại workshop.

Hiện nay, khách hàng thẩm mỹ ưu tiên giải pháp ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh. Việc Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW tiếp cận và ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma được kỳ vọng góp phần mở rộng thêm lựa chọn điều trị trong lĩnh vực thẩm mỹ.