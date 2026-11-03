Bệnh viện ở TP.HCM chiêu mộ hàng trăm bác sĩ nội trú

Hàng loạt bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối tại TP.HCM vừa đồng loạt công báo kế hoạch tuyển dụng, thu hút bác sĩ nội trú khóa 2026-2029 với nhiều chính sách ưu đãi.

Bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân nặng tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Chí Hùng.

Đây là bước chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho định hướng phát triển y tế đa tầng, đa cực và chuyên sâu của TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Cuộc đua trải rộng từ tuyến cuối đến cửa ngõ

Trong đợt thông báo lần này, nhóm các bệnh viện chuyên khoa và tuyến cuối của thành phố tiếp tục khẳng định sức hút nhờ môi trường thực hành chuyên sâu. Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Hùng Vương, Viện Tim TP.HCM cùng các bệnh viện chuyên khoa như Răng Hàm Mặt, Da liễu, Y học Cổ truyền đều mở rộng cửa đón lực lượng bác sĩ trẻ.

Ở khối nhi khoa, hai bệnh viện tuyến cuối là Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 đồng loạt phát thông báo tuyển dụng bác sĩ nội trú nhằm bổ sung lực lượng kế cận cho các khoa lâm sàng mũi nhọn.

Tỷ lệ cạnh tranh vào bác sĩ nội trú rất khốc liệt. Ảnh: Việt Linh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng thông báo tuyển dụng 14 bác sĩ nội trú cho khóa 2026-2029. Trong khi đó, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cũng tung chính sách thu hút riêng để giải bài toán nhân lực chuyên khoa sâu.

Đáng chú ý, cuộc đua chiêu mộ bác sĩ nội trú không chỉ diễn ra ở các bệnh viện hạng I trung tâm mà lan rộng sang khối bệnh viện đa khoa khu vực và cửa ngõ.

Nhiều đơn vị công bố chỉ tiêu cụ thể rõ ràng: Bệnh viện Lê Văn Thịnh tuyển 11 bác sĩ nội trú; Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thu hút 11 bác sĩ nội trú thuộc 10 chuyên ngành; Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng đón 18 bác sĩ nội trú; Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập tuyển 23 chỉ tiêu với 12 chuyên ngành; Bệnh viện Y học Cổ truyền cần tuyển 22 bác sĩ nội trú và Bệnh viện Trưng Vương có nhu cầu 20 bác sĩ nội trú.

Các đơn vị như Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Lê Văn Việt hay Bệnh viện An Bình, Nguyễn Trãi cũng đưa ra kế hoạch tuyển dụng dài hạn đến giai đoạn 2029-2030.

Tại các huyện ngoại thành và quận ven, những cơ sở như Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội (tuyển 06 bác sĩ nội trú), Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, Bệnh viện Đa khoa Tân Định hay Bệnh viện Nhân Ái cũng chủ động tham gia làn sóng này nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại chỗ.

Sự kết nối còn mở rộng sang các địa phương lân cận như Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hay Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đãi ngộ và lộ trình quy hoạch nguồn

Bác sĩ nội trú là lực lượng được đào tạo bài bản, tuyển chọn khắt khe từ kỳ thi tốt nghiệp bác sĩ. Đây được coi là nguồn nhân lực chất lượng cao mà bất kỳ cơ sở y tế nào cũng mong muốn sở hữu.

Chia sẻ về định hướng này với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, nhận định chính sách hỗ trợ của TP.HCM dành cho bác sĩ nội trú là chủ trương mang tính đột phá.

Khi về công tác tại bệnh viện, lực lượng này được tạo điều kiện tối đa để trực tiếp làm việc, nâng cao trình độ chuyên sâu và phát triển sự nghiệp ở các bậc học cao hơn.

"Song song với chính sách chung của thành phố, nhiều bệnh viện cũng chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và lộ trình thăng tiến rõ ràng để thu hút nhân tài", PGS Hào nói.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn tuyển bác sĩ nội trú để nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Ảnh: Duy Hiệu.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Tân Định cho biết đơn vị đang tập trung đầu tư hệ thống máy MRI, CT-Scan 128 lát cắt cùng các trang thiết bị hiện đại nhằm phát triển kỹ thuật can thiệp đột quỵ não, đột quỵ tim. Bệnh viện ưu tiên tuyển dụng bác sĩ nội trú các ngành Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức và cam kết đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ nguồn.

Tương tự, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân hay Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cũng xây dựng môi trường thực hành chuyên sâu cùng các chế độ đãi ngộ tương xứng.

Bước đi chủ động này hứa hẹn giúp ngành y tế TP.HCM đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân thành phố và toàn vùng phía Nam.