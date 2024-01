Bệnh viện do ông Trầm Bê làm chủ tịch báo lỗ

Trong quý IV/2023, Bệnh viện Triều An ghi nhận doanh thu tăng nhưng do khoản dự phòng đầu tư gần 35 tỷ đồng khiến doanh nghiệp do ông Trầm Bê làm chủ tịch HĐQT lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê. Ảnh: Thuận Thắng. CTCP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (OTC: TAH) - doanh nghiệp do ông Trầm Bê làm chủ tịch HĐQT từ giữa năm 2023 - vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023 với kết quả kinh doanh đi lùi về lợi nhuận. Theo đó, trong quý cuối năm bệnh viện này đạt doanh thu thuần gần 190 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 44 tỷ đồng , gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, chi phí tài chính trong kỳ tăng đột biến từ hơn 300 triệu đồng lên hơn 35,2 tỷ đồng . Trong đó, gần 35 tỷ đồng là dự phòng đầu tư. Trừ các chi phí, Bệnh viện Triều An ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 11 tỷ đồng , trái ngược với khoản lãi 11 tỷ đồng trong quý IV/2022. Tính đến ngày 31/12/2023, Triều An có tổng giá trị tài sản đạt gần 1.020 tỷ đồng , giảm 8% so với đầu kỳ. Trong đó, tiền mặt hơn 8 tỷ đồng , khoản phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn chiếm 50% tổng tài sản với hơn 510 tỷ đồng . Đáng chú ý, đến cuối năm khoản phải thu ngắn hạn khác của Triều An giảm 82% về còn 20 tỷ đồng . Ngược lại, dự phòng phải thu khó đòi tăng đột biến từ gần 700 triệu đồng lên tới 36 tỷ đồng do dự phòng đầu tư. Đến cuối năm, nợ phải trả của Bệnh viện Triều An hơn 420 tỷ, nợ vay ngăn hạn và dài hạn gần 20 tỷ đồng . BỆNH VIỆN CỦA ÔNG TRẦM BÊ BÁO LỖ TRỞ LẠI Kết quả kinh doanh theo quý 4 năm gần đây của Bệnh viện Triều An. Nguồn: BCTC DN Nhãn Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2023 Quý II Quý IV Doanh thu thuần tỷ đồng 128 130 120 158 117 105 36 121 112 147 165 166 141 149 189 Lợi nhuận sau thuế

18 9 3 5 13 -14 -22 -4 2 11 16 11 19 9 -11 Hiện, Bệnh viện Triều An còn 2 khoản đầu tư dài hạn. Cụ thể, đầu tư 40 tỷ đồng vào công ty con là Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ An Triều và đầu tư góp vốn 110 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn. Sau khi thi hành xong 2 bản án hình sự, ông Trầm Bê được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An nhiệm kỳ 2022-2027 vào hồi cuối tháng 5/2023 thay ông Trần Ngọc Henri. Còn ông Trần Ngọc Henri giữ chức Phó chủ tịch HĐQT. Hiện, bà Trầm Thuyết Kiều, con gái ông Trầm Bê vẫn đang là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đang nắm hơn 21% vốn điều lệ, chị vợ ông Trầm Bê là bà Viên Tú Anh nắm 3,44%. Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An thành lập năm 1999, là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. Hiện nay, doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi CTCP bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An. Ông Trầm Bê là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An từ năm 1999 đến năm 2017 thì bị bãi nhiệm do vướng vòng lao lý bởi vụ án tại Ngân hàng Phương Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank.