Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận số ca khám cao nhất lịch sử

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng đột biến, lập mức cao nhất từ trước đến nay đối với hoạt động khám ngoại trú.

Lượng khám ngoại trú của Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cao chưa từng thấy. Ảnh: BVCC.

Theo thống kê từ phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, tính đến 15h ngày 6/5, bệnh viện tiếp nhận 9.021 lượt đăng ký khám và điều trị trong ngày. Đây được xem là số lượng bệnh nhân khám ngoại trú cao nhất trong lịch sử hoạt động của bệnh viện. Trung bình trước đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 3.500-6.500 lượt khám ngoại trú.

Nhiều chuyên khoa ghi nhận lượng người bệnh tăng mạnh như Nội tổng quát với 573 lượt khám, Nội tim mạch có 476 lượt, Nội tiết có 452 lượt, Tim mạch can thiệp có 404 lượt, Nội thận có 365 lượt và Nội thần kinh có 342 lượt.

Không chỉ khu khám ngoại trú quá tải, khoa Cấp cứu của bệnh viện cũng tiếp nhận gần 350 trường hợp trong ngày. Trong đó có 310 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, 36 ca liên quan tai nạn giao thông và 34 trường hợp phải chuyển mổ cấp cứu.

Tại Trung tâm Ung bướu, số lượt khám trong ngày vượt 1.131 ca, cao nhất là phòng khám Huyết học với 331 lượt bệnh nhân. Các đơn vị điều trị trong ngày cũng hoạt động với công suất lớn khi ghi nhận hơn 1.282 lượt điều trị, gồm 540 ca hóa trị, 284 ca xạ trị và 198 lượt chạy thận nhân tạo.

Giữa dòng người đông đúc chờ khám, nhiều bệnh nhân vẫn kiên nhẫn đợi đến lượt theo lịch hẹn. Bệnh nhân V. (57 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho biết ông đến tái khám theo chỉ định của bác sĩ sau khi sức khỏe cải thiện tích cực ở lần điều trị trước.

“Dù lượng bệnh nhân rất đông nhưng các bác sĩ và nhân viên y tế vẫn nỗ lực hỗ trợ hết mình để phục vụ người bệnh”, ông V. chia sẻ.

Người dân xếp hàng để chờ tới lượt khám. Ảnh: BVCC.

Theo thống kê đến trưa 7/5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục ghi nhận hơn 7.000 lượt đăng ký khám ngoại trú. Điều này cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Nam vẫn ở mức cao sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời là tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng nghìn lượt người bệnh từ TP.HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận đến khám, điều trị các bệnh lý phức tạp, chuyên sâu.