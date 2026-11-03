Bệnh nhân thủng đại tràng tử vong vì sơ suất khi uống thuốc

Một phụ nữ bị thủng đại tràng, nhiễm khuẩn nặng sau khi nuốt cả vỉ thuốc mà không hay biết. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ghi nhận 9 trường hợp tương tự trong 20 tháng.

Viên thuốc mắc trong cổ họng bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa ghi nhận trường hợp người bệnh nữ ngoài 80 tuổi nhập viện cấp cứu sau một ngày đau bụng, buồn nôn, sốt cao và khó thở. Người bệnh có nhiều bệnh nền, phải sử dụng nhiều loại thuốc mỗi ngày.

Kết quả chụp CT bụng gợi ý thủng đại tràng do dị vật. Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện một viên thuốc còn nguyên vỉ, cạnh sắc đâm thủng đại tràng, gây áp xe và nhiễm khuẩn nặng.

Dù được phẫu thuật, điều trị kháng sinh, thở máy và lọc máu liên tục, người bệnh vẫn diễn tiến sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và không qua khỏi. Trước đó, cả người bệnh và gia đình đều không biết đã nuốt nhầm vỉ thuốc từ lúc nào.

Theo Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2026, đơn vị ghi nhận 9 trường hợp nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỉ phải can thiệp.

Trong đó, 8 trường hợp được nội soi gắp dị vật, phần lớn vỉ thuốc mắc tại thực quản. Một trường hợp bị thủng ruột non, phải phẫu thuật cắt đoạn ruột. Người bệnh 66 tuổi này hồi phục và xuất viện sau 5 ngày.

ThS.DS Nguyễn Quan Như Hảo, khoa Dược, bệnh viện, cho biết vỉ thuốc gồm phần nhựa và màng nhôm. Khi bị cắt thành từng ô nhỏ, các cạnh sắc có thể gây tổn thương thực quản, dạ dày hoặc ruột nếu vô tình bị nuốt. Dị vật có thể đâm thủng thành ruột, gây áp xe, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí sốc và suy đa cơ quan.

Nguy cơ cao hơn ở người cao tuổi phải uống nhiều loại thuốc mỗi ngày, đặc biệt khi bị suy giảm thị lực, run tay, đeo hàm giả hoặc suy giảm trí nhớ. Đáng lưu ý, người bệnh có thể không nhớ mình đã nuốt nhầm vỉ thuốc, trong khi triệu chứng xuất hiện muộn và dị vật đôi khi khó phát hiện trên hình ảnh học.

Bệnh viện khuyến cáo khi nghi ngờ nuốt phải viên thuốc còn nguyên vỉ, người bệnh cần đến khoa cấp cứu ngay, kể cả khi chưa có triệu chứng. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm khó nuốt, đau ngực, đau bụng, nôn, sốt, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, lẫn máu.

Người bệnh không nên tự gây nôn, móc họng hoặc cố nuốt cơm, chuối để đẩy dị vật xuống vì có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn. Cũng không nên tự uống thuốc nhuận tràng hoặc thuốc giảm đau để tiếp tục theo dõi tại nhà.

Để phòng tránh, người sử dụng thuốc nên thực hiện 4 bước "Nhìn - Bóc - Kiểm - Uống": chuẩn bị thuốc ở nơi đủ ánh sáng, kiểm tra đúng thuốc và liều dùng; lấy viên thuốc hoàn toàn khỏi vỉ; kiểm tra không còn mảnh nhựa, nhôm trước khi uống.

Với người cao tuổi, người nhìn kém hoặc hay quên, gia đình cần hỗ trợ chuẩn bị và kiểm tra từng viên thuốc. Người thường xuyên khó nuốt, ho hoặc sặc khi uống thuốc cũng nên được bác sĩ, dược sĩ tư vấn cách sử dụng phù hợp.