Một ca bệnh hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xử trí thành công bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng dài gần 20cm.

Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Trung ương Huế vừa xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa hiếm gặp ở bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần.

Một ca bệnh hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xử trí thành công bằng kỹ thuật nội soi can thiệp.

Trước đó, ngày 10/4, bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy cơ cao xảy ra biến chứng đường tiêu hóa sau khi tự nuốt 3 bàn chải đánh răng. Bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Ê-kíp bác sĩ đã gắp thành công toàn bộ dị vật ra khỏi đường tiêu hóa, không ghi nhận biến chứng và không cần phẫu thuật.

Bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi) cùng các Bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đây là trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân nuốt cùng lúc nhiều dị vật dài và cứng. Bàn chải đánh răng có chiều dài gần 20 cm, dễ mắc kẹt trong ống tiêu hóa, có thể gây tổn thương niêm mạc, thậm chí thủng hoặc tắc ruột nếu không được xử trí kịp thời.

Sau 5 ngày theo dõi, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Qua ca bệnh, bệnh viện khuyến nghị cần tăng cường theo dõi, chăm sóc đối với bệnh nhân rối loạn tâm thần, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ tự gây hại.