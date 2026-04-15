Bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng

  • Thứ tư, 15/4/2026 18:30 (GMT+7)
Một ca bệnh hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xử trí thành công bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng dài gần 20cm.

Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Trung ương Huế vừa xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa hiếm gặp ở bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần.

Trước đó, ngày 10/4, bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy cơ cao xảy ra biến chứng đường tiêu hóa sau khi tự nuốt 3 bàn chải đánh răng. Bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Ê-kíp bác sĩ đã gắp thành công toàn bộ dị vật ra khỏi đường tiêu hóa, không ghi nhận biến chứng và không cần phẫu thuật.

Bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi) cùng các Bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đây là trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân nuốt cùng lúc nhiều dị vật dài và cứng. Bàn chải đánh răng có chiều dài gần 20 cm, dễ mắc kẹt trong ống tiêu hóa, có thể gây tổn thương niêm mạc, thậm chí thủng hoặc tắc ruột nếu không được xử trí kịp thời.

Sau 5 ngày theo dõi, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Qua ca bệnh, bệnh viện khuyến nghị cần tăng cường theo dõi, chăm sóc đối với bệnh nhân rối loạn tâm thần, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ tự gây hại.

Tin mới vụ xe khách 29 chỗ lao xuống vực

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng, một bệnh nhi 5 tuổi chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới.

10:00 30/3/2026

Sự thật vụ 'đóng 5 triệu đồng mới nhận thi thể' tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Mạng xã hội mới đây xuất hiện bài viết với nội dung "Có một người phải hỗ trợ người nhà bệnh nhân 5 triệu đồng để đóng cho Nhà Vĩnh biệt – Bệnh viện Chợ Rẫy thì thi thể bệnh nhân mới được tiếp nhận". Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện đây là thông tin sai sự thật.

19:54 10/3/2026

Nổ tại bệnh viện Trà Vinh

Vụ nổ gây thiệt hại một số tài sản của bệnh viện, các bệnh nhân đã được di dời sang các phòng bệnh khác để tiếp tục điều trị.

16:15 1/3/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

https://vov.vn/xa-hoi/cuu-benh-nhan-nuot-cung-luc-3-ban-chai-danh-rang-dai-gan-20cm-post1284235.vov

Lê Hiếu/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bệnh nhân nuốt bàn chải Thừa Thiên Huế Bệnh nhân Bàn chải đánh răng Nuốt bàn chải Bệnh viện Huế

