Bênh chị gái, nam thanh niên đâm anh rể cũ tử vong

Thấy chị gái và chồng cũ xảy ra mâu thuẫn, Lê Văn Dương dùng dao đâm đối phương tử vong.

Ngày 15/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hồng Hà đang điều tra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Lê Văn Dương tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 13/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội nhận tin báo về việc tại số 99 ngõ 374/20 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà xảy ra vụ xô xát giữa hai nam thanh niên, khiến một người tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp với Công an phường Hồng Hà bắt giữ nghi phạm, đồng thời thu giữ tại hiện trường hai con dao là tang vật của vụ việc.

Nghi phạm được xác định là Lê Văn Dương (SN 1998, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Nạn nhân là chồng cũ của chị gái Dương.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do trước đó giữa nạn nhân và chị gái của Lê Văn Dương phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau giữa Dương và chồng cũ của chị gái.

Sau khi khống chế nghi phạm và ổn định tình hình tại hiện trường, tổ công tác lập hồ sơ ban đầu, bàn giao Lê Văn Dương và tang vật cho Công an phường Hồng Hà điều tra.

Cũng bắt nguồn từ mâu thuẫn sau ly hôn, cách đây gần 5 tháng, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ việc con rể cũ lái ôtô tải tông bố vợ tử vong.

Cụ thể, khoảng 15h15 ngày 5/11/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an phường Thanh Miếu về việc ông L.Q.M. (SN 1963, trú tại khu 5, Thanh Miếu) bị ôtô tải chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Kết quả điều tra làm rõ, đối tượng lái xe ô tô tải đâm ông M. tử vong là Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình).

Đại khai nhận, do mâu thuẫn giữa gia đình Đại và gia đình chị Lê Thị Thu H. (SN 1989; vợ cũ của Đại, con gái ông M.) nên hắn lái ô tô đâm chèn qua người ông M. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại về tội giết người.