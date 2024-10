Benfica hủy diệt Atletico Madrid

Khép lại 45 phút đầu tiên của trận đấu thuộc lượt trận thứ hai League phase Champions League mùa 2024/25 rạng sáng 3/10 (giờ Hà Nội), Benfica dẫn trước Atletico với cách biệt 1 bàn. Khoảnh khắc trọng tài Serdar Gözübüyük nổi còi kết thúc trận đấu, tỷ số là 4-0 cho đại diện Bồ Đào Nha.

Người hâm mộ có mặt trên sân Da Luz vỡ òa cảm xúc. Họ không tin vào những gì diễn ra dưới sân. Benfica trải qua một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử Champions League. Họ áp đảo hoàn toàn đại diện hùng mạnh đến từ Tây Ban Nha. Những thống kê không biết nói dối.

Benfica kiểm soát bóng 52%, tung ra 19 pha dứt điểm - 11 trong đó trúng đích. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ đạt 3.93. Ở phần sân bên kia, Atletico Madrid chỉ có thực hiện được 4 pha dứt điểm - không có lần nào bóng trúng đích, xG đạt 0.26,

Kerem Aktürkoğlu mở màn cho bữa tiệc hoành tráng của Benfica, trước khi Angel di Maria, Alexander Bah và Orkun Kökçü lần lượt điền tên lên bảng điện tử dành cho người ghi bàn. Với Benfica, đây là trận thắng thứ hai liên tiếp tại League phase, Champions League. Trước đó, họ đánh bại Red Star Belgrade ở lượt đầu.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Atletico Madrid phẫn nộ. "Không thể chấp nhận được", "thật đáng hổ thẹn", "xấu hổ", "một trong những trận đấu tệ nhất kỷ nguyên Diego Simeone"... là những bình luận dễ dàng được nhìn thấy trên X. Có người đổ lỗi cho chiến lược gia người Argentina vì khiến Atletico ra nông nỗi này.

Marca cho rằng quyết định sử dụng nhân sự khó hiểu của HLV Simeone đẩy Atletico Madrid tới vực thẳm. Trên sân Da Luz, đại diện thủ đô Tây Ban Nha ra sân mà không có Koke, Rodrigo de Paul và Antoine Griezmann. Phải tới sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, bộ ba này mới được tung vào trận đấu.

Ở trận này, tân binh đắt giá Julian Alvarez tiếp tục được HLV Simeone xếp đá chính. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Man City được Marca miêu tả "chỉ biết di chuyển loanh quanh như linh hồn lạc lối". Alvarez không tạo ra được bất kỳ dấu ấn nào trên hàng công Atletico Madrid, để rồi bị thay ra vào phút 60.

Cũng theo Marca, 90 phút trên đất Bồ Đào Nha chứng kiến dàn sao Atletico Madrid đá dở tệ. Bằng chứng là không cầu thủ được chấm điểm 6. Tất cả đều nhận điểm 4, 5 đi kèm những bình luận chê bai.

Trận thua của Atletico Madrid đánh dấu ngày thi đấu không thành công của bóng đá Tây Ban Nha tại Champions League. Cùng lượt trận, Girona và Real Madrid đều nhận thất bại.

