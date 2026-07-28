Bến xe Miền Tây hụt thu, đem gần 300 tỷ đi gửi ngân hàng lấy lãi

Trong hơn 354 tỷ đồng tổng tài sản, Bến xe Miền Tây đem gần 300 tỷ đi gửi ngân hàng lấy lãi.

Bến xe Miền Tây dư dả lượng tiền mặt lớn để gửi ngân hàng. Ảnh: WCS.

CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) - đơn vị vận hành bến xe cùng tên tại TP.HCM - vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026, với kết quả kinh doanh suy giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong quý II, Bến xe Miền Tây ghi nhận gần 43 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng 7%, khiến lãi gộp của bến xe giảm hơn 6% còn gần 26 tỷ đồng .

Trong quý gần nhất, chi phí quản lý doanh nghiệp của Bến xe Miền Tây tăng hơn 21%. Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 21 tỷ đồng . Bình quân mỗi ngày trong quý vừa qua, bến xe này thu về khoảng 233 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế nửa đầu năm 2026, doanh thu của Bến xe Miền Tây đạt gần 87 tỷ đồng , tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn 2%, đạt 42 tỷ đồng .

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Bến xe Miền Tây đạt hơn 354 tỷ đồng , trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 320 tỷ đồng . Đáng chú ý, doanh nghiệp này đang đem phần lớn tài sản đi gửi ngân hàng lấy lãi.

Cụ thể, Bến xe Miền Tây hiện có hơn 6,4 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn, cùng 292,6 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Như vậy, tổng lượng tiền và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp này lên tới gần 300 tỷ đồng , tương đương khoảng 84% tổng tài sản.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy khoản tiền gửi có kỳ hạn lớn nhất của Bến xe Miền Tây nằm tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Chợ Lớn với giá trị gần 152 tỷ đồng , tiếp đến là Agribank Chi nhánh Tân Định với 104 tỷ đồng .

Ngoài ra, doanh nghiệp còn gửi gần 15 tỷ đồng tại BIDV Chi nhánh Sài Gòn, gần 13 tỷ đồng tại BIDV Chi nhánh Bình Tân và hơn 9 tỷ đồng tại VietinBank Chi nhánh Tây Sài Gòn.

Lượng tiền gửi hàng trăm tỷ đồng cũng mang lại nguồn thu đáng kể cho doanh nghiệp vận hành bến xe này.

Trong quý II, Bến xe Miền Tây ghi nhận 4,3 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nguồn thu mang về cho công ty gần 8 tỷ đồng , tăng 33%.

Bảng cân đối kế toán cũng cho thấy doanh nghiệp này sở hữu lượng tiền gửi lớn nhưng không ghi nhận dư nợ vay và nợ thuê tài chính cả ngắn lẫn dài hạn.

Bến xe Miền Tây là một trong những bến xe lớn nhất TP.HCM, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1973. Sau năm 1975, Nhà nước tiếp quản, bến xe tiếp tục hoạt động và trực thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (nay là Sở Xây dựng TP).

Năm 2006, Bến xe Miền Tây chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và tới năm 2020 niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).