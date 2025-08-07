Bến xe Miền Đông báo lãi tăng mạnh

Trong 6 tháng đầu năm, Bến xe Miền Đông mang về khoản lợi nhuận trước thuế hơn 11 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí vượt mức lợi nhuận của cả năm 2021.

Bến xe Miền Đông mới đi vào khai thác từ năm 2020. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 47,5 tỷ đồng , tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác cũng đạt hơn 2 tỷ đồng , cao gấp đôi nửa đầu năm 2024.

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp báo lãi trước thuế hơn 11 tỷ đồng ; lợi nhuận sau thuế đạt 8,9 tỷ đồng , cùng tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận trong nửa đầu năm nay đã vượt mức đạt được trong cả năm 2021.

Trong năm 2025, Bến xe Miền Đông đặt mục tiêu đạt 99,5 tỷ đồng doanh thu và 13,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, chỉ sau 6 tháng kinh doanh, công ty đã hoàn thành gần một nửa kế hoạch doanh thu và khoảng 2/3 chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty đạt hơn 119 tỷ đồng , trong đó gần 2/3 là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Lượng tiền mặt và tương đương tiền đạt hơn 21,5 tỷ đồng . Nợ phải trả ở mức gần 38,3 tỷ đồng , giảm 18% so với đầu năm.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA BẾN XE MIỀN ĐÔNG TĂNG VỌT Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 6T2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 75.1 10.9 58.4 15.6 16.6 11.1

Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) sở hữu. Công ty quản lý và vận hành bến xe cùng tên, trước đặt ở đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh cũ), sau dời về Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức cũ).

Bến xe Miền Đông mới được đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng , trong đó giai đoạn một khoảng 740 tỷ đồng . Đây là bến xe lớn nhất cả nước, có khả năng phục vụ hơn 7 triệu lượt khách mỗi năm, đi vào khai thác từ năm 2020.

Trong năm nay, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu duy trì môi trường bến xe an toàn, thân thiện, văn minh; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa theo đúng lộ trình đã đề ra.