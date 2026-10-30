Bên trong thư viện 6.000 m² dành cho sinh viên Việt Nam và quốc tế

Khi còn trẻ, đừng trở thành kẻ đứng bên lề

Giai đoạn 20-30 tuổi là khoảng thời gian quý báu để người trẻ không ngừng trau dồi bản thân, tích lũy kinh nghiệm. Những điều đó sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.

Những năm tháng tuổi trẻ là khoảng thời gian bạn có nhiều năng lượng và nhiệt huyết nhất. Bởi thế, nếu gặp khó khăn, đừng vội nản lòng, bạn hãy dũng cảm đương đầu với nó.

Với cuốn 20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn, tác giả Liêu Trí Phong mang đến những lời khuyên hữu ích cho độc giả trẻ.