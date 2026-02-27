Bên trong nơi xoa dịu cho những đứa trẻ 'trải qua tất cả đau đớn'

Từ 2014, khoa Sơ sinh đã nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi. Các bé này được nuôi đến khi ổn định sức khỏe để chuyển về trung tâm bảo trợ. Nhưng 7-8 năm nay, khoa Sơ sinh chủ động tìm gia đình nhận nuôi trực tiếp. Nhiều em bé sau khi về mái ấm mới vẫn quay lại thăm "mẹ Nga" và các cô điều dưỡng. Có bé nay đã 7 tuổi, được bố mẹ coi là "thần may mắn" của gia đình. Theo bác sĩ Nga, không phải mọi quyết định rời bỏ con đều vì tiền. Nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh éo le do mang thai ngoài hôn nhân, không được gia đình chấp nhận, khủng hoảng tâm lý.