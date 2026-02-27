Bên trong nơi xoa dịu cho những đứa trẻ 'trải qua tất cả đau đớn'

|
5h30 sáng, một bé gái sinh non cất tiếng khóc yếu ớt trong căn phòng trọ, không bác sĩ, không thiết bị y tế. Người mẹ tự sinh con ở tuổi 20, tự cắt dây rốn. Gần 5 tiếng sau, đứa trẻ mới được đưa đến cơ sở y tế. Khi nhập Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vào khoảng 10h30, bé đã tím tái toàn thân, thân nhiệt chỉ còn 31 độ C.
|
Đứa trẻ sinh ra ước tính 31-32 tuần, cân nặng khoảng 1,5 kg. Ê-kíp hồi sức phải ủ ấm nhiều giờ trước khi dám thực hiện các thủ thuật chuyên sâu. Từng bước một, các bác sĩ đặt nội khí quản, cho thở máy, hỗ trợ toàn diện để giành lại sự sống từ lằn ranh mong manh cho bệnh nhi này.
|
Đây là lần sinh thứ tư của người mẹ trẻ quê Lào Cai. Ba lần trước, chị đều sinh non ở vùng núi và mất con. Lần này, xuống Hà Nội làm công nhân, mang thai nhưng không theo dõi thai kỳ đầy đủ. Khi con chào đời, chị nói mình không thể chăm sóc. Sau đó, người mẹ rời bệnh viện về quê. Khoa Sơ sinh liên hệ chính quyền địa phương xác minh thông tin, vận động quay lại. "Giữ được mẹ ở lại với con, nhiều khi còn khó hơn cứu sống một đứa trẻ", bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ sinh, chia sẻ.
|
Sau khi hoàn tất giấy tờ tùy thân, người mẹ được thuyết phục xuống viện. Đến nay đã 45 ngày, khoa Sơ sinh không chỉ điều trị cho bé mà còn "nuôi" cả mẹ. Ban ngày, bà mẹ này được hướng dẫn tập cho con bú. Ban đêm, bé vẫn phải theo dõi monitor sát sao. "Mẹ bé còn rất 'vô tư', có đêm ngủ vắt tay lên trán, chúng tôi không yên tâm nên nửa đêm vẫn quay lại kiểm tra", bác sĩ Nga nói.
|
Bác sĩ Nga tin rằng việc giữ người mẹ ở lại với con đôi khi còn gian nan hơn cả hành trình cứu sống một đứa trẻ. Bằng tình thương và sự kiên trì bền bỉ, vị Trưởng khoa cùng tập thể y bác sĩ khoa Sơ sinh đã âm thầm "vá" lại sợi dây mẫu tử tưởng chừng đã đứt gãy, dắt tay người mẹ bước ra khỏi bóng tối của sự trốn chạy để trở về bên hơi ấm của con mình.
Từ 2014, khoa Sơ sinh đã nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi. Các bé này được nuôi đến khi ổn định sức khỏe để chuyển về trung tâm bảo trợ. Nhưng 7-8 năm nay, khoa Sơ sinh chủ động tìm gia đình nhận nuôi trực tiếp. Nhiều em bé sau khi về mái ấm mới vẫn quay lại thăm "mẹ Nga" và các cô điều dưỡng. Có bé nay đã 7 tuổi, được bố mẹ coi là "thần may mắn" của gia đình. Theo bác sĩ Nga, không phải mọi quyết định rời bỏ con đều vì tiền. Nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh éo le do mang thai ngoài hôn nhân, không được gia đình chấp nhận, khủng hoảng tâm lý.
|
Bác sĩ phụ trách khoa cho biết trẻ sinh non, đặc biệt với trẻ bị bỏ rơi thường đi kèm nhiều nguy cơ. Không ít bé không được khám thai đầy đủ, mẹ không được tầm soát các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV, giang mai. Một số trường hợp sinh non do mẹ không được chăm sóc thai kỳ đúng cách. Vì vậy, ngay khi tiếp nhận, ê-kíp phải đánh giá toàn diện như tình trạng hô hấp, cân nặng, dấu hiệu nhiễm trùng, dị tật bẩm sinh...
|
Dưới ánh đèn xanh đặc trưng của khoa Sơ sinh, đứa trẻ bé nhỏ nằm lọt thỏm trong lồng ấp, bao bọc bởi những thiết bị y tế hiện đại. Đây là thao tác chiếu đèn điều trị vàng da để giúp cơ thể non nớt của trẻ đào thải Bilirubin dư thừa.Trong ảnh, nữ điều dưỡng đang thực hiện thao tác kiểm tra vị trí của bé để đảm bảo diện tích da tiếp xúc với ánh sáng là tối ưu nhất. Với những đứa trẻ có hành trình chào đời trắc trở như con của người mẹ quê Lào Cai, mỗi tia sáng xanh phát ra đều thắp lên hy vọng về một ngày mai khỏe mạnh.
|
Một chi tiết quan trọng là trẻ luôn được đeo băng che mắt chuyên dụng để bảo vệ võng mạc khỏi tác động trực tiếp của ánh sáng cường độ cao.
|
Bệnh nhi được điều trị ngày thứ 6, bé mới bắt đầu được tập ăn khi tuổi thai đạt 34 tuần 4 ngày. Nhưng phía sau mốc nhỏ bé ấy là chuỗi biến chứng dồn dập. Mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ khiến trẻ có cân nặng lớn hơn so với tuổi thai. Nhóm này vốn đối mặt nhiều rủi ro như nhiễm khuẩn sơ sinh sớm, hạ đường huyết nặng sau sinh, thậm chí biến chứng tiêu hóa. "Bệnh nhi này gần như trải qua tất cả", bác sĩ Thu Nga cho hay.
|
Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang được giao 18 giường. Tuy nhiên, thực tế số bệnh nhân thường xuyên vượt mức. Hiện khoa điều trị 17 trẻ, nhưng có thời điểm phải tiếp nhận tới gần 30 bệnh nhi. "Áp lực rất lớn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho các bé, đặc biệt là những trường hợp nguy cơ cao như con của các bà mẹ đái tháo đường", bác sĩ phụ trách khoa cho biết.
