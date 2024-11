Bên cạnh chức vụ mới, Elon Musk đang làm chủ bao nhiêu công ty Mỹ

Bên cạnh việc đảm nhận vai trò mới trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, Elon Musk còn đang điều hành cùng lúc và sở hữu khối tài sản khổng lồ từ 6 doanh nghiệp Mỹ.

Tỷ phú Elon Musk hiện điều hành 6 doanh nghiệp tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Forbes, tài sản của CEO Tesla Elon Musk đã tăng lên gần 310 tỷ USD sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 2. Người đàn ông giàu nhất thế giới có cổ phần trong nhiều doanh nghiệp lớn và sở hữu các công ty tư nhân tại Mỹ.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ mới tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), tỷ phú Elon Musk đang điều hành 6 công ty lớn tại Mỹ, bao gồm công ty sản xuất xe điện Tesla, công ty hàng không vũ trụ SpaceX, công ty công nghệ thần kinh Neuralink, công ty xây đường hầm Boring, chatbot trí tuệ nhân tạo xAI và mạng xã hội X.

Tesla

Tesla hiện là doanh nghiệp nổi tiếng nhất gắn với Elon Musk. Mặc dù không còn là người đứng đầu Ban quản trị công ty, Elon Musk hiện vẫn đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành Tesla, là người có tầm ảnh hưởng lớn tới cách thức hoạt động công ty và đang sở hữu khoảng 12% cổ phần của Tesla.

Trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực để cắt giảm lượng khí thải, việc Tesla sản xuất xe điện với quy mô lớn giúp vị tỷ phú này nhận được nhiều sự ca ngợi.

Tesla hiện là nhà sản xuất xe điện giá trị nhất thế giới với vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD . Ngoài ra, Tesla cũng có một công ty con chuyên sản xuất pin xe điện là Tesla Energy.

Tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ xe điện nhiều thứ 2 thế giới sau kuh vực Bắc Mỹ - Tesla cũng chiếm thị phần lớn bất chấp sự cạnh tranh từ đối thủ nội địa BYD.

Đến cuối tháng 9, hãng xe điện Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh quý III với 2,5 tỷ USD lợi nhuận, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, tính từ khi ông Trump đắc cử, giá cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này đã tăng hơn 15%.

SpaceX

Được thành lập bởi Elon Musk vào năm 2002, SpaceX là công ty chuyên sản xuất tên lửa đẩy và tàu vũ trụ. Công ty hiện có giá trị khoảng 210 tỷ USD dựa trên lời chào mua được đưa ra vào nửa cuối năm 2024. Tỷ phú Musk hiện sở hữu khoảng 42% cổ phần SpaceX.

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX được thành lập bởi Elon Musk năm 2002. Ảnh: Bloomberg.

Mục tiêu của Elon Musk là sử dụng SpaceX để thương mại hóa việc con người khám phá không gian và định cư trên sao Hỏa. SpaceX đang trên con đường phát triển và đạt được những dấu mốc ấn tượng như công ty tư nhân đầu tiên đưa 4 phi hành gia dân sự lên trạm vũ trụ quốc tế và trở về an toàn.

Với SpaceX, đến nay, NASA vẫn là khách hàng lớn nhất và công ty đang được đánh giá là một “nhà thầu quốc phòng lớn”.

Neuralink

Elon Musk là nhà đồng sáng lập Neuralink - công ty nghiên cứu thần kinh vào năm 2016. Mục đích của công ty là điều trị các bệnh nghiêm trọng về não cũng như nỗ lực liên kết trí tuệ nhân tạo với trí óc con người.

Vào tháng 12/2021, Neuralink cho biết sẽ bắt đầu cấy chip máy tính vào não người sớm nhất là năm 2022. Tuy nhiên, những bước đầu thử nghiệm mới được thực hiện trên động vật.

Theo Investing News Network, Neuralink được định giá vào khoảng 8 tỷ USD hồi tháng 7/2024.

The Boring Company

Được thành lập vào năm 2016, The Boring Company tập trung giải quyết việc lập kế hoạch cơ sở hạ tầng giao thông và được hứa hẹn giúp thay đổi bộ mặt giao thông tại Mỹ. Trước đây, Elon Musk đã thảo luận về dự án hệ thống giao thông “Hyperloop”, về cơ bản là các đường hầm dưới lòng đất dành cho ôtô.

Công ty đã lên kế hoạch xây dựng mạng lưới đường hầm cho xe tự lái siêu tốc, từ đó có thể vận chuyển hành khách, hàng hóa mà không lo tình trạng tắc nghẽn giao thông.

The Boring Company được tỷ phú Musk thành lập với kỳ vọng giải quyết tình trạng giao thông phức tạp trên mặt đất. Ảnh: The Boring Company.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, kết quả của dự án vẫn rất khiêm tốn. Wall Street Journalcho rằng Musk đã bỏ rơi dự án khi ngừng quảng cáo mảng xe tự lái và không phản hồi khách hàng. Thậm chí, một số đoạn đường đang xây dựng cũng bị bỏ dở.

Một số chuyên gia đánh giá mục tiêu của The Boring Company chỉ là lời nói cường điệu của vị tỷ phú Mỹ.

Theo một báo cáo của The Information, The Boring Company đã đạt được mức định giá 7 tỷ USD sau đợt bán cổ phiếu do nhân viên và nhà đầu tư nắm giữ vào 10/2023.

Mạng xã hội X

X là tên mới của Twitter sau khi được Musk mua lại vào tháng 10/2022 với giá 44 tỷ USD . Vị tỷ phú nhiều lần tuyên bố sẽ biến X thành siêu ứng dụng, tương tự WeChat của Trung Quốc.

Tính đến hết tháng 10 năm nay, giá trị thị trường của X chỉ còn đạt khoảng 9,4 tỷ USD , giảm hơn 75% so với mức định giá mà Elon Musk đã phải trả để mua lại mạng xã hội này.

X hiện tại đang gặp những khó khăn về tài chính khi doanh thu quảng cáo trên X đang giảm mạnh. Ngân hàng Morgan Stanley và các bên liên quan dự kiến duy trì khoản nợ 13 tỷ USD từ thương vụ mua lại X của Musk cho đến năm 2025.

Tuy nhiên, việc tỷ phú Elon Musk là người ủng hộ nhiệt tình nhất của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử vừa qua dự kiến giúp mạng xã hội X khôi phục kinh doanh. Một số thương hiệu đã bắt đầu quay lại quảng cáo trên nền tảng này để tranh thủ sự ủng hộ từ chính quyền mới.

Chat bot xAI

Ngày 12/7/2023, Elon Musk thành lập xAI với mục tiêu tìm hiểu “bản chất của vũ trụ” và phát triển giải pháp thay thế ChatGPT. Hiện tại, Elon Musk sở hữu khoảng 60% xAI.

xAI có sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong mảng trí tuệ nhân tạo, từng làm việc cho Google hay Microsoft. Theo Business Insider, Musk đã mua 10.000 card đồ họa từ Nvidia nhằm phục vụ quá trình đào tạo AI tại công ty mới.

Theo hồ sơ gần đây của Fidelity được đưa ra vào cuối tháng 10, một vòng gọi vốn mới đang được tiến hành cho xAI có thể định giá công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo này cao hơn 4 lần mạng xã hội X hiện tại.

Theo trang Wall Street Journal, xAI được cho là đang đàm phán để huy động vốn với mức định giá 40 tỷ USD .