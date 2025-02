Bellingham đang có tất cả

Vẻ nóng bỏng của Castro chinh phục trái tim Bellingham và thậm chí còn nhận được sự ủng hộ từ gia đình anh. Người đẹp 27 tuổi đến từ Mỹ có nhiều buổi hẹn hò lãng mạn với tiền vệ tuyển Anh tại Madrid.

Tháng trước, Castro và Bellingham bị bắt gặp cùng nhau đi ăn trưa tại thủ đô Tây Ban Nha. Cô cũng xuất hiện trên khán đài VIP sân Bernabeu, xem trận đấu của Real Madrid bên cạnh cha mẹ của cầu thủ người Anh.

Castro là một người mẫu và influencer đến từ Los Angeles, California. Cô từng vướng tin đồn tình cảm với nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có tài tử Michael B.Jordan.

Năm 2018, cả hai bị bắt gặp thân mật bên nhau trên bờ biển French Riviera. Họ cùng nhau khiêu vũ thâu đêm tại một hộp đêm ở St. Tropez, uống champagne ngay trên sàn nhảy.

Một năm sau, Castro tiếp tục dính tin đồn hẹn hò với sao bóng rổ LaMelo Ball. Tin đồn này xuất phát từ việc một người theo dõi cô trên mạng xã hội gửi lời chúc mừng về mối quan hệ của họ. Ban đầu, Castro nhấn thích bình luận này, nhưng sau đó đính chính rằng đó là sự nhầm lẫn và cô chỉ là bạn với ngôi sao NBA.

Castro tận hưởng cuộc sống xa hoa, thường xuyên du lịch thế giới và chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng với 250.000 người theo dõi trên Instagram. Những bức ảnh bikini nóng bỏng của cô tại các bãi biển nổi tiếng luôn thu hút hàng nghìn lượt thích. Gần đây, Castro đăng tải hình ảnh từ những nhà hàng cao cấp tại New York, Los Angeles và Madrid.

Không chỉ nổi tiếng trên Instagram, Castro còn là một ngôi sao trên TikTok. Cô nàng thường xuyên chia sẻ các video hướng dẫn trang điểm và thu về hơn 1 triệu lượt thích.

Dù có phong cách sống hào nhoáng trên mạng xã hội, Castro lại rất kín tiếng về cuộc sống cá nhân. Sau khi cha mất vì Covid-19 năm 2021, cô từng viết trên Instagram: "Tôi chưa bao giờ là người chia sẻ quá nhiều chuyện cá nhân trên mạng xã hội. Những người tôi yêu thương nhất, tôi luôn giữ họ thật gần trái tim mình và bảo vệ họ bằng mọi giá".

Trong khi đó, ở tuổi 21, Bellingham được coi là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất thế giới. Chỉ trong vòng 4 năm, anh đi từ giải hạng Nhất Anh cùng Birmingham City đến việc giành chức vô địch Champions League với Real Madrid.

Tiền vệ người Anh ký hợp đồng 70 triệu bảng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau khi chuyển đến từ Dortmund với giá 115 triệu bảng. Trước đó, Bellingham từng có mối quan hệ với người mẫu Ghana Asantewa Chitty, nhưng chia tay vào năm 2023.

Mùa hè vừa qua, Bellingham và đồng đội tuyển Anh Trent Alexander-Arnold tận hưởng kỳ nghỉ tại Los Angeles, và không lâu sau đó, anh và Castro bắt đầu tương tác trên Instagram. Trước Castro, Bellingham cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu Hà Lan Laura Celia Valk, nhưng cô xác nhận mình vẫn đang độc thân.

Bellingham thích nghi nhanh chóng với cuộc sống tại Madrid. Anh sống trong khu dân cư cao cấp La Finca - nơi ở của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Các bất động sản tại đây có giá lên tới 11 triệu bảng, và khu vực này được bảo vệ bằng hệ thống an ninh 24/7 và camera hồng ngoại.

Thậm chí, Kylian Mbappe cũng mua nhà tại đây, cho thấy sức hút đặc biệt của khu vực này đối với các ngôi sao bóng đá. Mẹ của Bellingham, Denise, chuyển đến Madrid để giúp con trai ổn định cuộc sống.

Bellingham từng chia sẻ: "Mẹ tôi luôn ở bên để giúp tôi giữ cân bằng. Nếu không có bà, đôi khi tôi sẽ quá suy sụp khi thất bại hoặc quá hưng phấn khi chiến thắng. Nhờ có mẹ, tôi luôn giữ được sự khiêm tốn".

Không chỉ sự nghiệp, mà cả cuộc sống cá nhân của Bellingham cũng ngày càng thăng hoa bên cạnh Castro. "Bellingham đang có tất cả", nhận xét của The Sun phản ánh một cuộc đời đang ở đỉnh cao.

