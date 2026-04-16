Bé trai sơ sinh nguyên dây rốn bị bỏ gần nhà thờ ở TP.HCM

Vào lúc 8h ngày 16/4, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực gần Nhà thờ Phước Vĩnh (đường Độc Lập, ấp 2, xã Phú Giáo).
Bé trai bị bỏ rơi gần nhà thờ.
Tại thời điểm phát hiện, cháu bé được đặt trong một chiếc giỏ xách màu xanh, tình trạng chưa cắt dây rốn. Công an xã đã nhanh chóng đưa bé đến Trạm Y tế xã để cấp cứu, chăm sóc kịp thời.
Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 3,4kg. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và đang được các y, bác sĩ tận tình theo dõi, chăm sóc.
Bé trai được chăm sóc sức khỏe.
Công an xã thông báo ai là người thân của bé hoặc biết thông tin liên quan liên hệ ngay với Công an xã Phú Giáo để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.
