Bé trai đuối nước khi tắm ao

Thấy bạn chới với giữa khu vực nước sâu, cậu bé trên bờ lập tức lao xuống cứu nhưng bất thành.

Chiều 9/8, lãnh đạo UBND xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Lực lượng chức năng của xã đã tìm thấy thi thể của cháu P.Đ.B.N. (trú thôn 4, xã Tuy Đức) dưới ao trong sự việc sáng nay.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h45 sáng cùng ngày, sau khi bẻ bắp cùng hai người chú về, cháu N. cùng một bạn xuống tắm ở khu vực nước sâu, trên bờ vẫn còn một người bạn khác đứng chờ.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Người dân cung cấp.

Một lúc sau, thấy N. chới với giữa ao, người bạn trên bờ lập tức nhảy xuống cứu nhưng bất thành. Thấy hô hoán, người dân xung quanh nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng thôn 4 và xã Tuy Đức đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm cháu N. Đến khoảng 14h, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu N. dưới hồ.