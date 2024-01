Bé trai 9 tuổi vỡ nội tạng vì ngã xe đạp

Trong lúc đạp xe chơi quanh nhà, bé trai vấp phải cục đá khiến tay lái đập mạnh vào bụng, gây vỡ ruột non và đứt mạch máu.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung đang thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Ngày 18/1, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết đơn vị này đã phẫu thuật cứu bé trai N.Q.C.T., 9 tuổi (ngụ TP Biên Hoà), bị vỡ dạ dày, vỡ ruột non và đứt mạch máu nuôi ruột già sau tai nạn xe đạp.

Trước đó, bé trai được người nhà đưa vào viện khoảng một tiếng sau tai nạn trong tình trạng ói ra máu, đau bụng dữ dội và có một vết bầm tím ở thành bụng bên trái.

Kết quả siêu âm, chụp CT vị trí vết bầm tím cho thấy bé bị tổn thương ống tiêu hoá. Bệnh nhi được truyền dịch, dùng kháng sinh và phẫu thuật ngay lập tức.

ThS.BS Chu Văn Lai, Phó khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Nhi Đồng Nai, cho biết dạ dày của bé bị vỡ một lỗ lớn khoảng 4 cm. Ruột non cạnh bên của bệnh nhi cũng vỡ lỗ 2 cm, một mạch máu nuôi ruột già bị đứt đang chảy máu rỉ rả.

Ê-kíp cầm máu mạch máu ruột già, khâu lỗ thủng dạ dày và ruột non, đồng thời phải lấy hết đồ ăn tràn vào ổ bụng và rửa sạch bụng để tránh nhiễm trùng về sau.

Cuộc mổ hoàn thành sau 2 giờ, tình trạng bệnh nhi diễn tiến tốt và có thể xuất viện trong tuần này.

Theo bác sĩ Lai, chấn thương bụng do tay lái xe đạp xảy ra ở trẻ em thường gây tổn thương đường tiêu hoá như dạ dày, ruột non, ruột già. Tuy nhiên, có 2-3 tổn thương cùng lúc trong trường hợp bệnh nhi T. là rất hiếm, do đó, phẫu thuật viên phải cảnh giác để tránh bỏ sót thương tổn trong lúc mổ.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Lai khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ có một sân chơi phù hợp, an toàn. Bên cạnh đó, với trẻ chưa ý thức được nhiều sự nguy hiểm, cần có sự giám sát của người lớn, phòng tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra.