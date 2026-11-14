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Xã hội

Bé trai 8 tuổi ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm

  • Thứ bảy, 14/11/2026 18:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong lúc vui chơi khu vực cầu Tú Chanh (thôn Hiệp Phổ Bắc, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) một bé trai 8 tuổi không may rơi xuống nước.

Ngày 14/11, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, một bé trai 8 tuổi không may rơi xuống nước tử vong khi vui chơi tại khu vực cầu Tú Chanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, cháu N.H.Q.H. (8 tuổi, trú thôn Phú Văn, xã Tư Nghĩa) trong lúc vui chơi tại khu vực cầu Tú Chanh (thôn Hiệp Phổ Bắc, xã Nghĩa Hành) không may rơi xuống nước.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Hành khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu H.. Sau đó, Công an xã Nghĩa Hành làm việc với gia đình, thống nhất bàn giao thi thể nạn nhân để lo hậu sự theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Nghĩa Hành khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giám sát trẻ em, không để trẻ tự ý vui chơi tại khu vực ao, hồ, sông, suối, kênh mương, cầu cống và những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước.

Đồng thời, các gia đình cần chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng phòng, chống đuối nước, nâng cao ý thức phòng ngừa nhằm tránh những tai nạn thương tâm.

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https://tienphong.vn/be-trai-8-tuoi-o-quang-ngai-duoi-nuoc-thuong-tam-post1894423.tpo

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

đuối nước Quảng Ngãi bé trai Quảng Ngãi thương tâm

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