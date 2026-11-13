Phó chủ tịch UBND TP.HCM xuống hiện trường vụ nổ khí gas

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng công an triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ nổ khí gas trên đường Bùi Văn Ba, chiều 13/11. Phía sau các chiến sĩ là phần nhà bị sập, nghiêng giữa đống gạch đá, vật dụng. Theo thông tin của UBND phường Tân Thuận, vụ nổ xảy ra khoảng 11h cùng ngày tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, số 81 Bùi Văn Ba, khiến 2 căn nhà số 81 và 83 sập hoàn toàn.