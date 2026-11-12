Đắk Lắk: Ba trường hợp tử vong, mất tích do nước cuốn trôi

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có hai trường hợp tử vong với dấu hiệu đuối nước và một trường hợp mất tích khi đang đi câu cá, vẫn còn đang được các lực lượng chức năng tìm kiếm.

Cầu dân sinh tại thôn Hà Rai (xã Xuân Lãnh) bị sập, sạt lở. Ảnh: TTXVN phát.

Chiều 12/11, tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, lượng mưa bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên, lượng nước trên các con sông vẫn còn ở mức cao, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, ngập lụt nhà người dân, hư hại nhiều công trình hạ tầng giao thông. Đặc biệt, ghi nhận trên địa bàn các xã, phường đã có hai trường hợp tử vong và mất tích do nước cuốn trôi khi đi đánh bắt cá trên hồ, đập.

Tại thôn Hà Rai (xã Xuân Lãnh), mưa lớn đã gây sập một phần cây cầu dân sinh và sạt lở đường dẫn vào cầu khoảng 40m, gây chia cắt 50 hộ dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng túc trực 24/24 giờ, giăng dây cảnh báo và di dời hàng người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập sâu, chia cắt nhiều tuyến đường và đe dọa khu dân cư tại xã Đồng Xuân, xã Xuân Phước. Trong đó, xã Đồng Xuân đã sơ tán gần 700 hộ dân với gần 1.800 người tại 17 thôn. Mưa lũ cũng làm gần 400 căn nhà trên địa bàn xã bị ngập, có nơi nước sâu từ 1-3m.

Nhiều tuyến giao thông như Quốc lộ 19C, ĐT641, ĐT642 và đường La Hai-Đồng Hội bị chia cắt. Hơn 10ha cây trồng cũng bị thiệt hại. Tại xã Xuân Phước, 250 hộ dân với hơn 830 nhân khẩu đã được sơ tán; gần 70 căn nhà bị ngập nước.

Tại xã Tuy An Đông, nước sông Kỳ Lộ dâng cao tiếp tục gây chia cắt tuyến đường ĐX31 (đoạn từ cầu Lò Gốm đến đập Tam Giang) và các tuyến đường liên thôn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã bố trí lực lượng dân quân, công an, thanh niên xung kích lập chốt chặn, nghiêm cấm người dân và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Còn tại xã Tuy An Bắc, trong chiều 12/11, nước lũ vẫn còn ở mức cao, khiến cho nhiều tuyến đường trục chính, trong đó có tuyến đường đi xã Đồng Xuân bị ngập sâu, chia cắt.

Ông Nguyễn Tấn Hòa (thôn Định Trung, xã Tuy An Bắc) cho hay rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử năm ngoái, năm nay, người dân trong thôn đã chủ động di dời đến nơi an toàn.

Từ tối 11/11, nhiều nhà trong thôn đã bị ngập sâu nhưng hầu hết mọi người đã kịp thời chủ động tránh trú. Hiện, ông Hòa đang chờ nước rút để chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh sau lũ.

Theo Thiếu tá Phạm Hồng Thuân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc, Ban phối hợp với các lực lượng của xã chốt chặn và bố trí lực lượng trực 24/24 tại các vị trí ngập lụt, chia cắt để hạn chế người dân đi qua các khu vực nguy hiểm. Đối với người dân chủ quan đi đánh bắt cá khi vẫn còn mưa lũ, lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Từ tối 11/11 đến chiều 12/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có hai trường hợp đuối nước tử vong và mất tích khi đi bắt cá. Trong đó, trường hợp ông Hồ Văn Xuân (sinh năm 1971, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa) đi câu cá tại bờ đập thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Sơn Hòa và xã Suối Trai vào lúc 7 giờ sáng 12/11; đến 8 giờ 30 phút cùng ngày thì bị nước cuốn trôi mất tích. Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Trường hợp nạn nhân đuối nước tử vong tại xã Hòa Mỹ là ông N.V.T (sinh năm 1981, trú tại thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ). Ông T đi bắt cá trong đêm 11/11 thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích; đến trưa 12/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngoài ra, trong sáng 12/11, dù các trường học trên địa bàn xã đã thông báo cho học sinh nghỉ học nhưng em N.T.T.L (sinh năm 2015, trú tại thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1) vẫn đi đến trường rồi mất tích.

Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện em L đã tử vong dưới thửa ruộng ngập nước. Ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa 1 cho biết, lực lượng Công an vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của em L.

Theo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, từ 13 giờ ngày 12/11, Công ty điều chỉnh tổng lưu lượng xả về hạ du không vượt quá 4.000 m3/s nhằm đưa mực nước hồ dao động quanh 102m.

Đơn vị chủ hồ cũng thường xuyên cập nhật các thông số và tình hình vận hành hồ chứa đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương vùng hạ du hồ chứa./.