Bé trai 7 tuổi viêm não sau nhiều ngày sốt cao

Sau hơn 7 ngày sốt cao, bé trai xuất hiện nhiều cơn co giật toàn thân, tri giác xấu dần. Các bác sĩ xác định trẻ bị viêm não liên quan virus Epstein-Barr (EBV).

Virus EBV chủ yếu lây qua nước bọt. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh nhi được điều trị tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Trước đó, trẻ khỏe mạnh, nhập viện vào ngày thứ hai của bệnh với biểu hiện sốt, đau vùng thượng vị, tăng bạch cầu và men gan.

Trẻ được điều trị bằng kháng sinh tĩnh mạch phổ rộng, đồng thời thực hiện các xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, tình trạng sốt cao vẫn kéo dài hơn 7 ngày. Sau đó, trẻ xuất hiện nhiều cơn co giật toàn thân, tri giác xấu dần.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy ghi nhận tăng tế bào bạch cầu, gợi ý nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, các xét nghiệm ban đầu chưa xác định được tác nhân gây bệnh.

Đánh giá lại toàn diện, các bác sĩ nhận thấy trẻ có một số hạch cổ nhỏ rải rác, kết hợp với tình trạng sốt kéo dài, tăng bạch cầu, tăng men gan và biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương. Từ những dấu hiệu này, EBV được nghĩ đến.

Xét nghiệm PCR EBV trong dịch não tủy cho kết quả dương tính. Đây là bằng chứng quan trọng giúp xác định EBV liên quan đến bệnh cảnh viêm não của trẻ.

Sau khi đánh giá lại tình trạng nhiễm trùng, bác sĩ ngưng kháng sinh và tập trung điều trị hỗ trợ. Trẻ được sử dụng thuốc chống phù não, thuốc phòng ngừa co giật, kiểm soát các biến chứng thần kinh, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng và cân bằng điện giải.

Sau 15 ngày điều trị, trẻ hồi phục tri giác, tỉnh táo, không còn xuất hiện cơn co giật. Trẻ ăn uống, sinh hoạt tốt và được xuất viện.

Epstein-Barr virus (EBV) là một loại virus thuộc họ Herpesviridae, có khả năng lây nhiễm rộng rãi trong cộng đồng. Virus này có thể lây truyền chủ yếu qua nước bọt và thường gây nhiễm trùng không đặc hiệu hoặc không có triệu chứng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

EBV có thể gây bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn với các biểu hiện như sốt, đau họng, nổi hạch và mệt mỏi. Trong một số trường hợp hiếm gặp, virus có thể gây biến chứng ở hệ thần kinh trung ương như viêm não, viêm màng não.

Viêm não do EBV là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến nặng, gây rối loạn tri giác, co giật và các biểu hiện thần kinh khác. Việc xác định tác nhân gây bệnh dựa trên triệu chứng lâm sàng kết hợp xét nghiệm, trong đó PCR EBV trong dịch não tủy có thể hỗ trợ chẩn đoán khi phù hợp với bệnh cảnh.