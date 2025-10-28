Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé trai 2 tuổi rơi sông tử vong

  • Thứ ba, 28/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sự việc đau lòng xảy ra khi ông bà phát hiện cháu trai 2 tuổi tử vong dưới mé sông gần nhà.

Ngày 28/10, một lãnh đạo của UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, bé V.H.A. (2 tuổi) ở cùng ông bà nội ở xã Khánh Hưng, sáng 27/10, ông bà không thấy cháu đâu nên đi tìm kiếm. Sau đó, cả hai ông bà 'chết lặng' khi phát hiện cháu A. tử vong dưới mé sông gần nhà.

"Gia đình xác định cháu A. tử vong do đuối nước nên yêu cầu không khám nghiệm tử thi và xin nhận thi thể cháu về để lo hậu sự", lãnh đạo địa phương cho hay.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ cháu A. lên Đồng Nai làm công nhân nên gửi con lại nhờ ông bà nội chăm sóc.

Ngay khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến gia đình thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình.

Trước đó, chiều 26/10, tại xã Cái Nước cũng đã xảy ra vụ đuối nước làm bé Đ.T.N. (3 tuổi) tử vong.

Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi đi lặn biển đã được người dân phát hiện tại khu phố Bãi Bổn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

19:49 25/10/2025

Công an Hà Nội xác minh clip bé trai bị bạo hành giữa phố

Đoạn clip quay lại cảnh người đàn ông dùng chân đá vào đầu và mặt bé trai ngay trước khu vực cây xăng Lương Yên (Hà Nội) khiến nhiều người bức xúc.

06:24 20/10/2025

Tin mới vụ bé trai 10 tuổi bị nhân viên siêu thị đưa vào phòng riêng

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị nhân viên siêu thị đưa vào phòng riêng ‘làm việc', đại diện chuỗi Siêu thị GO! Đà Lạt đã xin lỗi bé trai và được gia đình chấp nhận.

16:26 14/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/be-trai-2-tuoi-bi-roi-song-tu-vong-post1791101.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

Bé 2 tuổi đuối nước Bé trai Cà Mau Bé trai rơi sông Bé trai Bé trai tử vong Đuối nước Cà Mau

Đọc tiếp

Tong Bi thu dang hoa tuong nho lanh tu giai cap vo san Karl Marx hinh anh

Tổng Bí thư dâng hoa tưởng nhớ lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx

54 phút trước 19:55 28/10/2025

0

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng 28/10 theo giờ địa phương, ngay khi đến London, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa tại mộ Karl Marx - nhà triết học, nhà lý luận thiên tài và là nhà cách mạng nổi tiếng thế giới, tại nghĩa trang Highgate.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý