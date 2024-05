Bé trai 10 tuổi kiếm hàng nghìn USD nhờ món quà sinh nhật của bố mẹ

Được bố mẹ tặng máy in 3D vào dịp sinh nhật, Jacob Heitmann bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ người quen và khách hàng trên mạng.

Jacob Heitmann mất khoảng 3 giờ mỗi ngày để in sản phẩm, tùy vào độ khó của từng mẫu. Ảnh: CNBC.

Vào mỗi buổi sáng, Jacob Heitmann, 10 tuổi, sống ở bang Indiana (Mỹ), sẽ mở máy tính để kiểm tra cửa hàng in 3D có nhận được đơn hàng mới hay không. Nếu có, em sẽ khởi động máy in cho máy làm việc rồi sau đó tới lớp.

Theo CNBC, kể từ tháng 1/2024, Heitmann kiếm được hơn 1.700 USD từ việc bán đồ chơi in 3D cho bạn cùng lớp và các khách hàng trên mạng. Nhiều món đồ em chỉ bán với giá dưới 20 USD /chiếc.

"Em luôn muốn bán hàng cho mọi người. Em thấy rất thú ví khi được lên danh sách sản phẩm và tính đơn giá cho khách hàng vì điều đó khiến em cảm thấy mình như một doanh nhân", Heitmann chia sẻ, đồng thời cho biết mỗi ngày em làm việc khoảng 3 giờ để kịp "đi đơn" cho khách.

Tháng 7/2023, vào sinh nhật 9 tuổi, Heitmann thuyết phục bố mẹ mua chiếc máy in 3D đầu tiên trị giá 300 USD . Mẫu máy này chỉ có thể in một màu vào mỗi lần in.

Được bố mẹ sắm máy in theo đúng mong muốn, cậu bé bắt đầu học cách sử dụng máy thông qua các video trên YouTube. Sau đó, em xin bố mẹ mua máy in thứ 2 - máy in nhiều màu có giá gần 950 USD .

Bán đồ in 3D không phải thương vụ kinh doanh đầu tiên của Jacob Heitmann. Từ năm 9 tuổi, em đã nhờ ông nội - người điều hành công ty in ấn quảng cáo - sản xuất áo phông và áo nỉ in logo để bán cho bạn bè.

Cậu bé cũng thử làm trang web để bán quần áo, nhưng em không đầu tư quá nhiều thời gian, công sức cho việc kinh doanh này nên chỉ bán được khoảng 20 chiếc áo.

Sau đó, trang web bán áo của Heitmann biến thành nơi bán sản phẩm in 3D. Cậu bé cho biết em khai trương cửa hàng Etsy chỉ 2 tháng sau khi giáo viên yêu cầu em và một số bạn khác ngừng bán hàng trong lớp.

Tháng 4 vừa qua, một người bạn của gia đình Heitmann đã đặt hàng 12 sản phẩm hình Chase Tower, kích thước khoảng 27 cm để tặng cho bạn bè trong bữa tiệc nghỉ hưu.

Ban đầu, Heitmann định tính giá 20 USD cho mỗi sản phẩm, nhưng bố của em đề xuất tăng lên 45 USD /sản phẩm, bao gồm chi phí lao động vì mỗi mẫu mất khoảng 9 giờ in.

Với mức giá mới, cậu bé 10 tuổi thu về 540 USD . Số tiền này em sẽ tiết kiệm để dành cho việc học đại học sau này hoặc dùng để mua máy in 3D khác.

Kể từ lần nhận đơn hàng "khủng", Heitmann nhận được thêm 6 đơn hàng hàng mới cũng phức tạp không kém.

Do đang đi học, việc sản xuất đơn hàng của cậu bé đôi lúc bị trì hoãn vì thời gian biểu hàng ngày của em thường kín lịch làm bài tập, tập thể thao...

Ông Chris, bố của Heitmann thường xuyên nhắc nhở con trai nghỉ ngơi để tránh bị kiệt sức, đồng thời đề nghị con tạm dừng việc kinh doanh mỗi khi cả nhà đi du lịch.

"Ngoài việc học, con còn phải luyện tập cho đội bóng chày nên chúng tôi không cho con thức đêm, thông thường con sẽ phải đi ngủ lúc 20h", ông Chris chia sẻ.