Những điều cha mẹ thông minh không bao giờ làm

1. Nhúng tay vào mọi chuyện của con: Một nghiên cứu do giáo sư Jelena Obradović tại Đại học Stanford (Mỹ) công bố vào năm 2021 nêu rằng việc cha mẹ nhúng tay quá nhiều vào các hoạt động của con sẽ khiến đứa trẻ nản lòng hoặc mất tập trung khi làm việc đó. Ngoài ra, đứa trẻ cũng có nguy cơ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc khi lớn lên do từ bé, các em đã mất đi cơ hội để kiểm soát sự tập trung, hành vi và xảm xúc của bản thân. Do đó, cha mẹ nên để con làm người "dẫn đầu" trong những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Khi đó, các em có thể được rèn kỹ năng tự điều chỉnh và hình thành tính độc lập.