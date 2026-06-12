Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm

  • Thứ sáu, 12/6/2026 17:23 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Giữa đêm khuya, tiếng khóc của một trẻ sơ sinh vang lên trước cửa căn nhà trong hẻm nhỏ ở phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hình ảnh cháu bé bị bỏ rơi trong thùng carton. Ảnh: Tiền Phong.

Công an phường Tân Đông Hiệp cho biết khoảng 0h20 ngày 12/6, chị Hoàng Thị Thuận (SN 1984) đang ở nhà tại một hẻm thuộc đường Cây Da, khu phố Tân Phú 1 thì nghe tiếng trẻ con khóc ngoài cửa.

Mở cửa kiểm tra, chị Thuận phát hiện bé sơ sinh mới chào đời được quấn trong chiếc khăn màu xanh trắng, đặt bên trong thùng giấy.

Kèm theo cháu bé là mảnh giấy viết tay được cho là của người thân. Trong thư, người viết bày tỏ: “Hoàn cảnh quá éo le nên tôi không thể nuôi cháu được, kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay tôi”.

Người này cũng cho biết cháu bé sinh ngày 6/6/2026.

Xúc động trước hoàn cảnh của đứa trẻ, chị Thuận đã bế bé vào nhà, cho uống sữa và cùng người dân trình báo công an phường Tân Đông Hiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã phối hợp đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe của bé ổn định và hiện được các y bác sĩ chăm sóc.

Để bảo đảm quyền lợi cho trẻ, công an phường Tân Đông Hiệp thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đồng thời đề nghị những ai có thông tin liên quan đến thân nhân hoặc hoàn cảnh của cháu bé thì liên hệ cơ quan công an hoặc bộ phận Văn hóa - Xã hội phường Tân Đông Hiệp để phối hợp giải quyết.

Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp các đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục theo quy định và bảo đảm điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cháu bé.

Bé trai sơ sinh còn dây rốn bị bỏ trong thùng carton trước cổng chùa

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trong thùng carton trước cổng chùa ở TP Huế. Chính quyền địa phương xác minh nhân thân và làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.

08:31 30/5/2026

Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa kèm thư nhờ cưu mang

Khoảng 19h07 ngày 22/5, tại khu vực cổng chùa thôn Hộ Vệ (xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh), người dân phát hiện túi xách bên trong có bé trai sơ sinh cùng một số vật dụng cá nhân.

08:14 23/5/2026

Bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'nhờ nuôi nấng trưởng thành'

Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm tại xã Xuân Lâm (Nghệ An), bên cạnh là ít đồ dùng cá nhân và mảnh giấy với lời nhắn nhờ nuôi nấng trưởng thành.

06:49 7/5/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/be-so-sinh-bi-bo-roi-giua-dem-post1850900.tpo

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong

bỏ rơi trẻ bé sơ sinh bỏ rơi sơ sinh công an tp.hcm

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý